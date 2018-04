Le pagelle del Novara - Calderoni mai domo, Puscas colpisce sempre

Risultato finale: Bari-Novara 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Montipò 6 - Non ha grosse responsabilità sulla rete subita, non viene poi praticamente mai impegnato dagli avanti del Bari.

Dickmann 6,5 - Inesauribile lungo la corsia destra, non fa mancare mai il suo apporto in fase di sovrapposizione lasciando partire qualche traversone pericoloso.

Troest 6 - Ordinaria amministrazione per l'ex centrale del Varese, provvidenziale la sua chiusura in scivolata nel primo tempo sull'invito di Henderson per Kozak.

Del Fabro 6,5 - Sfodera un'ottima prestazione in marcatura su Libor Kozak, spesso si trova ad anticipare con efficaci e precisione l'attaccante del Bari.

Calderoni 6,5 - Mezzo voto in meno per una marcatura abbastanza leggera su Floro Flores, per il resto è perfetto come in occasione del pallone rubato a Galano dal quale nasce la rete di Puscas.

Casarini 5,5 - Soprattutto nel finale di gara sempre leggermente in apnea, commette il fallo al limite dell'area di rigore dal quale Brienza pennella il pallone per Floro Flores.

Ronaldo 6,5 - Tiene banco il suo duello nel secondo tempo con Cissè che costa un giallo ciascuno, per il resto illumina il gioco del Novara ed è sfortunato in qualche conclusione dalla distanza.

Sciaudone 6 - Uno dei tenti ex della sfida non delude, finisce anche vittima di crampi per il tanto lavoro in mezzo al campo. Si lancia spesso alla conquista della sfera, esce tra gli applausi del San Nicola. (Dal 89' Seck sv).

Moscati 6 - Svaria su tutto il fronte offensivo come trequartista atipico, torna a dare una mano al centrocampo in fase difensiva.

Sansone 6,5 - Si spende su tutto il fronte offensivo senza mai mollare, lo si vede spesso anche a contrastare gli avversari in mezzo al campo. E' sua la prima azione pericolosa del Novara. (Dal 65' Di Mariano 6 - Prova e riesce a mettere in difficoltà Micai dalla distanza).

Puscas 7 - Conferma di essere l'uomo in più della formazione di Mimmo Di Carlo, segna sempre lui approfittando dell'errore del Bari. Come sempre tra i più pericolosi della squadra ospite. (Dal 73' Maniero 5,5 - Quasi venti minuti effettivi di gara e si vede davvero poco).