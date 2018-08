Le pagelle del Padova - Merelli decisivo, Ravanelli prova da veterano

Risultato finale: Hellas Verona-Padova 1-1

Merelli 7 - Oltre la rete di Almici nel primo tempo non viene mai impegnato dagli avanti dell'Hellas, mette la firma sul pareggio con i super interventi su Laribi e Pazzini che valgono un punto prezioso nel derby.

Ravanelli 7 - All'esordio nella serie cadetta dimostra sicurezza da veterano, alla prima esagera e si regala anche la prima rete con una spaccata da attaccante di razza.

Capelli 5,5 - Commette un fallo inutile ai danni di Di Carmine dal quale nasce la rete di Almici, l'unica sbavatura di una partita abbastanza tranquilla.

Trevisan 6 - Poco chiamato in causa da Di Carmine e Ragusa, giornata abbastanza tranquilla per una delle bandiere del Padova.

Zambataro 6 - Esordio positivo per il giovane esterno destro, poca fatica in fase di copertura e buona spinta sull'out di competenza. Da rivedere qualche tentativo di traversone.

Cappelletti 5,5 - Adattato in mezzo al campo lui che nasce come difensore, non ha nelle corde l'impostazione ed a volte esagera nella misura del tackle ricevendo anche un cartellino giallo.

Pulzetti 6 - L'anello d'esperienza del centrocampista del Padova, non molla in fase di pressione e recupera diversi preziosi palloni nella zona mediana del campo.

Contessa 6,5 - Ottima prestazione dell'ex Juve Stabia, sempre presente in sovrapposizione e nella prima frazione di gioco sfiora anche la rete con un'esterno mancino al volo.

Clemenza 6,5 - Ha le qualità per fare la differenza, quando si accende mette in difficoltà la retroguardia dell'Hellas. Serve l'assist per Ravanelli e sfiora la rete con un tiro a giro a lato del palo. (Dal 45' Broh sv).

Capello 5,5 - Calcia in porta rischiando di regalare il vantaggio al Padova, si muove su tutto il fronte d'attacco ma viene poco servito dai compagni. (Dal 71' Belingheri 6 - Entra per rimpolpare il reparto mediano nel momento di maggior difficoltà).

Bonazzoli 6,5 - Non segna e calcia poco in porta, si vede annullare un rete in tuffo di testa ma si spende tantissimo aprendo spazi per l'inserimento dei compagni. (Dal 84' Guidone sv).