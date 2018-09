Le pagelle del Palermo - Bellusci horror, si salva solo Moreo

Risultato finale: Brescia-Palermo 2-1

Brignoli 6 - Sbarra la strada a Torregrossa con un miracolo, nulla può sulle conclusioni vincenti di Donnarumma, anche se sul primo gol tocca il pallone. Salva nella ripresa su Donnarumma.

Pirrello 5.5 - In difficoltà come tutta la retroguardia rosanero sulle sgroppate degli attaccanti del Brescia.

Bellucci 4.5 - Sempre insicuro sui rinvii. Da un suo liscio al limite dell’area spiana la strada al raddoppio di Donnarumma.

Rajkovic 5 - In concorso di colpa con Mazzotta sul gol del vantaggio del Brescia, sbaglia troppi suggerimenti in fase di costruzione.

Salvi 5 - Per poco non sblocca il punteggio nei primi minuti. Poi soffre sempre le discese di Curcio e Dall’Oglio (Dal 64’ Moreo 6.5 - Dà fisicità all’attacco, crea due palle gol interessanti e riapre il match nel finale).

Haas 5.5 - Fa poco filtro in mediana. Viene sempre sovrastato dalla mediana delle Rondinelle.

Jajalo 5 - Perde molti duelli con gli avversari, non riesce a far ripartire l’azione per la sua squadra.

Murawski 5 - Prova ad inserirsi nelle sortite offensive della sua squadra ma questa sera non riesce a pungere (Dal 46’ Puscas 5.5 - Si vede poco nel vivo dell’azione e alla conclusione verso la porta).

Mazzotta 4.5 - Poche sgroppate degne di nota sulla fascia sinistra, colpevole come Rajkovic in occasione del primo gol del Brescia (Dal 46’ Aleesami 5 - Prova a sfondare sulla sinistra senza successo).

Trajkovski 5 - Cerca di tenere il pallone e far salire i suoi ma non riesce mai ad impensierire Alfonso.

Nestorovski 5 - La difesa del Brescia accorcia molto la marcatura su di lui e non riesce a offrire spunti in attacco.