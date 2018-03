Le pagelle del Palermo - Coronado illumina, Rispoli trascina

Risultato finale: Novara-Palermo 2-2

Pomini 6 - Difficile opporsi al destro da due passi di Puscas, gelato dalla torsione di testa di Sciaudone. Non corre altri pericoli, attenzione ok nelle uscite alte e basse.

Dawidowicz 5,5 - Alcune disattenzioni, sbaglia alcune scelte, anche se sbroglia un paio di discese azzurre potenzialmente insidiose. Va in affanno quando Di Mariano accelera sulla corsia di sua competenza.

Struna 5,5 - Puscas gli sguscia alle spalle sulla prima rete del Novara: scarsa reattività che paga a caro prezzo. Prova a sventagliare dalle retrovie, con risultati alterni.

Szyminski 6 - Poche sbavature, chiude sovente con i tempi giusti. Vedasi, ad esempio, il pallone provvidenzialmente agganciato in allungo sul traversone scoccato dalla destra da Golubovic.

Rispoli 7 - È colpevole sulla rete di Puscas, ma è ancora una volta lui a trascinare i suoi nei momenti di maggiore affanno. Calderoni non lo tiene, ristabilisce gli equilibri in avvio di ripresa su invito di Fiordilino.

Gnahoré 6 - Predicatore nel deserto nella prima frazione: il suo destro radente è l'unico squillo della truppa Tedino. Meno protagonista dopo l'intervallo, ma la sua presenza fisica in mediana è tangibile e preziosa. (Dall'82' Moreo s.v.).

Jajalo 6 - Sbaglia alcuni appoggi elementari, peccando d'eccessiva superificalità. Tanta densità in mezzo al campo, partecipa ad entrambe le fasi con discreto senso tattico. Nel finale fa espellere Golubovic.

Fiordilino 6 - Non sorprende che il gioco si sviluppi prevalentemente a destra. Arranca più di Rispoli, ma lo serve con un bel cross, che vale l'assist per l'uno a uno.

Coronado 7 - Pirotecnico nella ripresa. Da cartolina la bicicletta su Golubovic, è protagonista anche sul bis di La Gumina. Impressionante la delicatezza con cui maneggia la sfera.

La Gumina 6,5 - Primo tempo di sofferenza, Nestorovski non lo vede e gli esterni non lo innescano. La svolta nella ripresa: approfitta di un palo colpito da Coronado per capitalizzare il sorpasso rosanero. (Dall'82 Murawski s.v.).

Nestorovski 5,5 - Solita generosità. Si muove parecchio, per dare respiro alla manovra, ma non trova soluzioni. Imbecca Coronado nell'azione del raddoppio, ma non affonda mai.