Le pagelle del Palermo - Falletti dà la scossa, delude Trajkovski

Risultato finale: Palermo-Venezia 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brignoli 6 - Nell'unico tiro in porta subisce la rete del Venezia, non ha responsabilità sul destro di Segre che subisce la deviazione decisiva di Haas prima di insaccarsi in rete.

Salvi 5,5 - Si prende un giallo dopo soli nove minuti, viene avvertito dal direttore di gara e persevera fino all'ammonizione. Spinge comunque abbastanza poco lungo tutto la corsia esterna.

Bellusci 5,5 - Abbastanza nervoso, nel primo tempo si scontra con Di Mariano poi ingaggia un duello con Litteri. Si prende il cartellino giallo che gli farà saltare la prossima sfida contro il Carpi per squalifica. (Dal 87' Moreo sv).

Struna 6,5 - Stringe subito i denti per un problema alla spalla, l'attacco del Venezia gli crea davvero pochi grattacapi e termina la partita senza alcuna sbavatura o disattenzione. Nel finale è nel posto giusto al momento giusto per siglare la rete del definitivo pareggio.

Aleesami 6,5 - Spinta continua lungo la corsia mancina, il norvegese fa da spola tra difesa ed attacco prendendosi veramente pochissime pause. Soltanto un brivido nel primo tempo, quando sfiora l'autorete su traversone di Garofalo.

Haas 5,5 - Ha qualità e dinamismo, buon impatto con la partita per l'ex Atalanta utile soprattutto nel recupero palla. Il rendimento cala alla distanza, protagonista sfortunato per la deviazione sul destro di Segre che sblocca il punteggio. (Dal 78' Murawski sv).

Jajalo 6,5 - Per esperienza e doti tecniche è il perno del centrocampo del Palermo, gioca sempre a testa alta facendosi spazio tra le maglie del Venezia. Soltanto una magia di Vicario gli nega la gioia del gol al tramonto del primo tempo.

Fiordilino 5 - Non una prestazione indimenticabile per il centrocampista rosanero, poco nel vivo della manovra. Si mette meno in mostra rispetto ai colleghi del reparto mediano. Tanta corsa ma poco costrutto. (Dal 67' Falletti 6,5 - Il suo ingresso dà la scossa al Palermo, tanto movimento e cambi di passo che creano pericoli per la difesa del Venezia).

Trajkovski 4,5 - Si vede relativamente poco, tallonato da vicino sia da Schiavone che da Bentivoglio. Ha una grande occasione per cambiare la sua partita ma tutto solo davanti a Vicario incespica e spreca. Nel secondo tempo con i tacchetti in scivolata colpisce Di Mariano e si prende il rosso diretto.

Puscas 5 - Non punge praticamente mai, bloccato nella morsa dei difensori del Venezia. Calcia una volta verso la porta senza riuscire a mettere veramente in difficoltà l'estremo difensore dei lagunari.

Nestorovski 6,5 - Ci mette sempre lo zampino anche senza segnare, dal suo colpo di testa deviato da Vicario nasce il pari di Struna. Nel primo tempo sfiora anche la grande rete con una rovesciata quasi perfetta.