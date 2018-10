Le pagelle del Palermo - Nestorovski cecchino, Puscas match-winner

Risultato finale: Lecce-Palermo 1-2

Brignoli 6 - Non ha responsabilità sul gol subito nonostante il tuffo tardivo giustificato dal fatto che non vede partire il destro di Tabanelli, negli assalti finali si fa trovare sempre pronto.

Bellusci 6 - Si infuria nella seconda frazione quando subisce una gomitata da La Mantia, cresce con il passare dei minuti dopo un inizio abbastanza incerto. Nel finale nelle difficoltà riesce anche ad esaltarsi.

Struna 6 - L'ultimo baluardo della retroguardia del Palermo, buona prestazione da parte dell'ex Carpi che non rischia tantissimo specie per le poche iniziative di uno spento Palombi.

Rajkovic 6,5 - Giganteggia sui palloni alti, imbattibile nel gioco aereo sui traversoni del Lecce. Sfortunato sul tocco per Tabanelli ma per il resto non sbaglia praticamente nulla.

Rispoli 6,5 - Si lancia con continuità lungo la corsia destra, l'esterno riesce ad arrivare sul fondo per mettere al centro tanti traversoni. Nel finale viene sacrificato per l'ingresso in campo del match-winner Puscas. (Dal 82' Puscas 6,5 - La carta vincente di Stellone, entra in campo e dopo tre minuti è lesto a realizzare la rete da tre punti per i rosanero).

Murawski 5 - Evanescente la prestazione del centrocampista polacco, gioca pochissimi palloni in mezzo al campo e soffre il dinamismo dei centrocampisti salentini. Viene anticipato da Tabanelli nell'occasione del pareggio del Lecce.

Jajalo 6 - L'uomo d'ordine del centrocampo del Palermo, inizio in sordina per il numero otto rosanero che fallisce qualche semplice appoggio. Migliora con il passare dei minuti e fa valere la grande esperienza.

Mazzotta 6 - Mezzo voto in meno per l'occasione fallita nella prima frazione, per una buona parte del match trova campo libero per affondare e lo fa con discreto costrutto. Rimane il rimpianto per quel tentativo con il mancino. (Dal 64' Aleesami 6 - Trova meno spazio rispetto al compagno sostituito anche perchè Venuti prova a serrare le fila, prestazione sufficiente).

Falletti 5,5 - Imbrigliato dalla fitta marcatura riservatagli da Petriccione, non trova mai il guizzo per riuscire a spaccare la partita. Galleggia sulla trequarti ma senza creare nulla di veramente interessante ma nel finale spesso prova ad accendersi.

Moreo 6,5 - L'uomo in più del Palermo, la spina nel fianco della retroguardia del Lecce. Si muove quasi da trequartista, quando vede spazzi si accende palla al piede e da una sua azione nasce la rete di Nestorovski. (Dal 71' Trajkovski 6,5 - Entra subito bene in partita, da una sua occasione arriva la rete della vittoria del Palermo).

Nestorovski 7 - Uno degli uomini della partita. Con un grande mancino chirurgico regala il vantaggio alla formazione rosanero, nel finale di gara da un suo colpo di tacco nasce la rete decisiva di Puscas.