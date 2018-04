Le pagelle del Parma - Decide Calaiò, Siligardi è rinato

Risultato finale: Ascoli-Parma 0-1

Frattali 6,5 - Un solo intervento nella prima frazione, ma determinante sul colpo di testa ravvicinato di Ganz. Sicuro nelle uscite, salva anche su Monachello nel finale.

Mazzocchi 6,5 - Un fulmine sulla fascia destra, travolge i suoi avversari con la sua corsa e appare attento anche in ripiegamento.

Iacoponi 6,5 - Ordinaria amministrazione per il centrale gialloblù, non soffre mai la coppia di attaccanti bianconeri.

Lucarelli 6 - Solita esperienza e determinazione, regista difensivo all'occorrenza: una serata abbastanza tranquilla per il capitano del Parma.

Gagliolo 6,5 - Baluardo invalicabile sulla fascia sinistra, si propone anche in attacco spesso e volentieri.

Dezi 6 - Presente in attacco e in difesa, sfiora il gol nel primo tempo con un sinistro al volo dopo un contropiede stupendo su cross di Mazzocchi. Dal 63' Vacca 6 - Entra bene in partita, buona regia e qualche anticipo di qualità.

Munari 6,5 - Si dimostra a suo agio in cabina di regia, dove detta i tempi alla squadra con una buona velocità e copre anche molto bene in difesa. Dal 90' Gazzola sv.

Barillà 6 - Corre dappertutto e recupera una quantità industriale di palloni, si fa vedere anche in area ascolana.

Siligardi 7 - Conferma l'ottimo periodo e la sua costante crescita con una grande partita. Sfiora due volte il gol nel primo tempo e lo meriterebbe anche per quanto mostrato.

Calaiò 7,5 - Determinante. Trova il gol numero 13 in campionato con una fucilata dopo due minuti e si prodiga in mille sponde per far salire la squadra e aprire il gioco.

Baraye 6,5 - Buona partita nella quale mostra tutta la sua velocità e tecnica, non riesce a segnare per colpa di un Lanni straordinario. Dall'81' Di Gaudio sv.