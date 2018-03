Le pagelle del Parma - Si salvano in pochi, delude Da Cruz

Risultato finale: Virtus Entella-Parma 2-0

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Frattali 5,5 - Poco lavoro per l'estremo difensore crociato, che comincia bene bloccando una velenosa conclusione di Aliji, ma poi forse non è propriamente impeccabile in occasione del gol di La Mantia.

Gazzola 5 - Concede tempo e spazio ad Aliji per crossare dalla sinistra ed innescare l'azione dell'1-0 ligure. Poco lucido anche in fase offensiva.

Iacoponi 5 - Inizia con autorità e sicurezza, poi però si perde La Mantia nell'episodio chiave del match. Mal posizionato anche sul 2-0 siglato dallo stesso attaccante biancazzurro.

Lucarelli 5 - Anche il capitano del Parma, stranamente impreciso e distratto, non è esente da responsabilità sulla prima rete biancazzurra.

Gagliolo 5 - Se De Luca riesce a recuperare un pallone che sembrava perso e a trasformarlo nell'assist decisivo per La Mantia è anche per (de)merito del difensore italo-svedese, troppo morbido anche in occasione del 2-0 finale, con Aramu che riesce a fare quello che vuole sulla sua fascia di competenza.

Dezi 6 - Uno dei pochi, assieme a Calaiò, a crederci fino alla fine. Dai suoi piedi nascono diverse azioni pericolose del Parma.

Munari 5,5 - Non la migliore partita stagionale per il duttile centrocampista gialloblu, che non riesce a trovarsi a suo agio in posizione di playmaker. Dal 46' Vacca 5,5 - L'ingresso dell'ex Foggia non porta particolari benefici alla squadra, malgrado un tardivo tentativo del giocatore di entrare nel vivo del match.

Scavone 6 - Molto propositivo nel primo tempo, con un colpo di testa che spaventa Iacobucci e con un'apprezzabile progressione che per poco non porta all'1-0 con Da Cruz. Cala nella ripresa.

Da Cruz 5 - Gara senza acuti per il talentino olandese, lontanissimo parente del brillante giocatore ammirato a Novara nella prima parte di stagione. Dal 57' Ceravolo 6 - Entra col piglio giusto, ma senza riuscire ad incidere. Al minuto 67 fallisce una ghiotta occasione di testa su un invitante suggerimento di Dezi.

Calaiò 6 - Non riesce ad andare al gol, ma il voto è un premio a colui che più di tutti ha cercato di evitare la sconfitta dei suoi, fino al 90'.

Baraye 5,5 - L'impegno ce lo mette, su questo non ci piove, ma non riesce a trovare il guizzo decisivo. Dal 78' Di Gaudio s.v.