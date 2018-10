Le pagelle del Perugia - Melchiorri segna, Gabriel invece sigilla

Risultato finale: Perugia-Venezia 1-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gabriel 6,5 - Se Melchiorri segna, lui salva il risultato. Una parata decisiva quella nel primo tempo sul tap-in di Zigoni, intervento che non permette al Venezia di portarsi in vantaggio.

Ngawa 6 - Poca spinta sulla corsia di competenza, chiamato a ribattere le numerose iniziative di Garofalo. E' comunque positiva la prestazione dell'ex terzino dell'Avellino questa sera.

Cremonesi 6,5 - Il leader del reparto arretrato del Perugia, non sbaglia un colpo il centrale degli umbri. Francobolla e sgomita con Zigoni non concedendo grandi palloni giocabili alla punta del Venezia.

Gyomber 6 - Nulla da eccepire nella prestazione dello slovacco, forma una buona coppia con Cremonesi e ha la meglio sulla gran parte dei pallini alti transitati presso l'area di rigore del Perugia.

Falasco 6,5 - Ha abbastanza benzina nel motore per tutto il corso della partita, in fase difensiva non concede spazio a Zampano e si spinge spesso in sovrapposizione lungo tutta la corsia mancina.

Bianco 6 - Sfortunato il centrocampista del Perugia, buona la sua prestazione fino quasi al termine della prima frazione quando accusa un problema fisico ed è costretto a lasciare il terreno di gioco. (Dal 44' Kouan 6 - Prezioso a campo aperto, si prende tanti falli specie nel finale di gara).

Verre 6 - Ci mette i muscoli e la sostanza in mezzo al campo, da vertice basso prova anche a gestire la manovra degli umbri. Da rivedere qualche conclusione dalla distanza spedita abbastanza alta. (Dal 70' Moscati 6 - Entra bene in partita andando a contrastare qualunque portatore di palla della formazione ospite).

Dragomir 5,5 - Non una grande prestazione per il giovane ex Arsenal, entra poco nel vivo del gioco del Perugia. Sempre ben tamponato da Falzerano che gli concede davvero poco spazio. Nel finale si divora le rete del raddoppio tutto solo davanti a Vicario.

Mustacchio 6 - Corre e pure tanto lungo tutta la corsia destra, pecca di concretezza il numero nove degli umbri. Ha una grande occasione nel primo tempo che fallisce a pochi passi da Vicario. (Dal 90' El Yamiq sv).

Vido 6,5 - Tra i più dotati tecnicamente in campo al Curi, lo si nota per ampi tratti della partita. Gli manca soltanto la gioia del gol nella piovosa serata di Perugia, gioia negata dall'intervento sulla linea di Bruscagin nel primo tempo.

Melchiorri 7 - Gara di sacrificio e di sostanza, lotta su ogni pallone e decide una delle sfide più importanti di questo avvio di stagione. Superbo con il destro, lottatore quando è lontano dall'area di rigore del Venezia.