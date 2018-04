Le pagelle del Perugia - Non basta super-Di Carmine. Male Bianco

Perugia-Ternana 2-3

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leali 5 - Non compie errori sui tre gol. E' attento sulle uscite, ma il passivo in rimonta si fa sentire. Poteva fare più sicurezza.

Volta 5,5 - A volte troppo irruento, si becca un giallo nel primo tempo che lo frena un po'.

Del Prete 6 - E' vero che il Perugia esce sconfitto, ma più volte gli attaccanti delle Fere si sono fatti vedere vicino all'area di Leali e il numero 18 del Perugia con i suoi interventi ha sventato un paio di pericoli.

Belmonte 5,5 - Cinque gli starebbe stretto perché il primo tempo è più che positivo. Nella ripresa però viene saltato troppo spesso. Dal 70' Dellafiore s.v.

Mustacchio 6 - Diverse buone percussioni sulla fascia, mette in difficoltà la retroguardia avversaria con i suoi cross.

Gustafson 5 - Non trova le misure. In fase d'interdizione tiene botta per un po', poi viene messo sotto.

Bianco 5 - Gioca da schermo davanti alla difesa, ma scherma un bel niente nel secondo tempo. Viene troppo spesso superato dal pallone oggi.

Buonaiuto 6 - Un paio di iniziative positive, crea qualche pericolo alla difesa avversaria. Prestazione positiva.

Terrani 6 - Se la cava bene sulla fascia, spesso parte in solitaria o converge verso il centro. A referto l'assist per il primo gol del Perugia. Dal 56' Pajac 5,5 - Non riesce ad incidere al momento del suo ingresso.

Cerri 5,5 - Il secondo gol di Di Carmine nasce da un suo tiro. Ma soltanto questo per lui, che di qualità ne ha, ma oggi non sempre la mostra. Dal 67' Diamanti 6 - Buon impatto, cerca di dare la scossa anche se non ci riesce.

Di Carmine 7 - Il Perugia viene trascinato da lui, sempre più. Ma oggi non basta la versione super dell'ex Juve Stabia, che realizza una doppietta soltanto illusoria.