Le pagelle del Perugia – Vido migliore in campo, male Ngawa

Risultato finale: Perugia-Spezia 1-1.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gabriel 7 - Sicuramente uno dei migliori in campo. Nel momento più difficile ci mette le mani, senza concedere nulla. Una sicurezza per questa categoria.

Mazzocchi 6.5 - Uno dei più propositivi, l'assist per il gol di Vido è suo. Bene anche in fase di non possesso, si sacrifica davvero molto. (Dal 60' Falasco 6 - Entra molto bene in campo, si muove con facilità tra le linee).

Gyömbér 6.5 - Guida bene la linea difensiva, non commette nessuna sbavatura durante il match. Bene anche in fase di costruzione.

El Yamiq 6 - Come il compagno di reparto gioca una buonissima gare. Unica pecca sul gol subito, ma la velocità di Gyasi non è semplice da arginare. Soprattutto dopo 70' di gioco.

Ngawa 5.5 - Il gol dello Spezia parte proprio da un suo errore in fase di disimpegno. Deve mantenere la concentrazione durante tutto il match, proprio per evitare simili sbavature.

Michael 6 - Dal punto di vista del sacrificio è uno dei migliori in campo. Si butta spesso nello spazio e si immola durante tutta la sfida. Manca soltanto la lucidità nella scelta finale.

Bianco 6 - Molto bene in entrambe le fasi, sbaglia davvero poco. Non è mai semplice gestire il gioco, soprattutto sui cambi di velocità e su un campo non in condizioni ottimali

Dragomir 6 - Si vede poco, ma in realtà fa un lavoro fondamentale. Spesso raddoppia, creando la superiorità numerica. E recupera tantissimi palloni.

Verre 5.5 - Non brilla moltissimo nella parte centrale del match, ma va a sprazzi. Nel finale Lamanna lo ipnotizza. Non ci crede nemmeno lui, il portiere dello Spezia si è inventato un intervento pazzesco.

Han 5.5 - Un paio di buone iniziative nel primo tempo, poi cala dal punto di vista fisico e non trova più lo spunto. (Dal 71' Melchiorri 6 - Non ha un buon impatto sulla gara, sbaglia diversi palloni).

Vido 7 - Gol da grande attaccante, si vede che lo cercava da diverso tempo. Nel secondo tempo cala, ma gli arrivano pochissimi palloni.