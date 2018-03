Le pagelle del Pescara - Brugman, gol alla Maradona. Mancuso combatte

Avellino-Pescara 2-2

© foto di Federico Gaetano

Fiorillo 6,5 - Subisce due gol, uno su rigore e un altro su cui non può farci nulla. Ma è determinante almeno 4-5 volte in questa partita, con tanti interventi importanti.

Fornasier 6- Tiene bene la posizione, sbagliando poco negli interventi, spesso in anticipo sull'avversario.

Coda 6 - Qualche sbavatura sporadica, ma in linea generale partita fatta di attenzione e concentrazione massima.

Perrotta 5,5 - Ingenuo nel commettere il fallo che causa il rigore che vale l'1-1 dell'Avellino. Così

Balzano 6,5 - Penetra sempre sulla fascia, mette spesso in difficoltà Rizzato. Tante incursioni anche in area per l'esterno.

Valzania 7 - E' tra i migliori in campo. Il suo guizzo nel secondo tempo vale il gol del 2-1, apparecchia la tavola in maniera perfetta per Mancuso. Ma al di là di questo, gioca tutta la gara con grande determinazione, recuperando palloni e rifinendo per i compagni.

Brugman 7 - Il suo gol è una vera e propria perla. Da dietro al centrocampo, alla Maradona. Dimostra di avere il piede bello caldo.

Coulibaly 5,5 - Troppo irruento a volte. Qualche buono spunto, ma non è sempre sferzante come suo solito.

Crescenzi 5,5 - Poco apporto in fase offensiva, ma pensa perlopiù a difendere. Nel finale causa quasi un calcio di rigore, non visto dall'arbitro.

Mancuso 7 - Al di là del farsi trovare pronto sul cioccolatino di Valzania, la sua è stata una partita di grande sacrificio. Fa la guerra contro tutta la difesa avversaria. E alla fine il tap-in che decide il match è suo. Meritatissimo. Dall'87' Bunino s.v.

Pettinari 5,5 - Sempre utile alla squadra, ma mai pericoloso. Qualche conclusione nel primo tempo e poco altro. Dal 75' Carraro s.v.