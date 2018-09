Le pagelle del Pescara - Doppietta di Mancuso, Fiorillo non impeccabile

Risultato finale Pescara-Crotone 2-1

Fiorillo 5.5 - Il gol di Benali è senz'altro una prodezza, ma l'ex pescarese approfitta del portiere un po' fuori dai pali. Fino a quel momento, neanche una parata per l'estremo difensore.

Balzano 6 - Molto diligente sul settore destro della difesa, preferito a Ciofani da Pillon. Sembra meno concentrato con il passare dei minuti, correndo qualche pericolo nel secondo tempo. (Dal 75' Ciofani s.v.).

Campagnaro 6 - Mette a disposizione della squadra tutta la sua esperienza nel dirigere la retroguardia. Ci prova anche con un interessante colpo di testa a inizio della ripresa.

Gravillon 6 - Si dimostra un difensore arcigno, quasi vecchia maniera. Non bada troppo ai modi, quanto alla sostanza. E fa in modo che dalle sue parti si passi il meno possibile.

Del Grosso 6 - Sull'asse con Antonucci, crea buone sovrapposizioni sulla fascia sinistra, aiutando l'attaccante a salire. Risulta sempre ordinato in fase difensiva.

Machin 6.5 - Bravo a sganciarsi dal centrocampo e a crearsi lo spazio giusto per servire in verticale i compagni. Dalle aperture del centrocampista nascono le azioni offensive degli abruzzesi.

Brugman 6.5 - Gestisce con ordine la manovra e detta i tempi di gioco, vero metronomo della mediana. Con un'ottima transizione offensiva, premia Mancuso e lo porta al raddoppio.

Memushaj 6.5 - Si avventa su ogni pallone, come in occasione del primo gol del Pescara quando è bravo ad agganciare per primo il regalo di Festa per servire Mancuso.

Marras 6 - Dona imprevidibilità alla manovra pescarese, creando superiorità numerica sull'esterno e mettendo in mezzo cross di prima intenzione e di buona fattura. (Dall'89' Perrotta s.v.).

Mancuso 7.5 - Lesto e furbo a rubare il pallone per involarsi verso la porta e beffare Festa. Sua la rete che sblocca la partita, ancor più bella la rete della doppietta che riporta il Pescara in vantaggio.

Antonucci 5.5 - Scambia spesso di posizione con Marras, contribuendo a non dare punti di riferimento agli avversari. E' molto intraprendente ma pecca eccessivamente con la mira nelle conclusioni. (Dal 77' Crecco s.v.).