Le pagelle del Pescara - Fioccano insufficienze, Machin tra i pochi positivi

Risultato finale: Palermo-Pescara 3-0

© foto di Federico Gaetano

Fiorillo 6 - Nulla può sul piattone di Puscas, che qualche minuto prima l'aveva eluso con una bella sterzata, salvo poi farsi rimpallare dal ritorno di Campagnaro. Un buon intercetto su Trajkovski prima del tracollo finale: Murawski e Moreo lo freddano con due conclusioni fotocopia.

Balzano 5,5 - Adattato a sinistra con l'innesto di Ciofani, fa il possibile e prova a proporsi con continuità, anche se non imbecca i compagni come vorrebbe. Cala insieme al resto della truppa nel finale.

Gravillon 5,5 - Non ha responsabilità dirette sui tre timbri del Palermo, anche se nelle fasi più spigolose non ha la personalità per emergere e guidare la linea (il tempo è comunque dalla sua). A bilancio anche qualche lettura errata.

Campagnaro 5 - All'ottavo rimedia ad una chiusura tardiva su Puscas con un salvataggio sulla linea sul destro a porta sguarnita del romeno. Buca l'intervento sull'assist geniale di Haas. Anche lui in confusione nel finale arrembante dei siciliani.

Ciofani 5 - Difficoltà patenti in diversi disimpegni: la copertura di Bellusci consente a Falletti di defilarsi verso l'esterno e pungere, approfittando degli indugi in contenimento dell'ex Frosinone. Abbandona il campo a tredici primi dal novantesimo. (Dal 77' Crecco s.v.).

Memushaj 5 - È costretto a fare sistematicamente i conti con l'ottima opposizione imbastita dalla retroguardia opposta. Non pungola in inserimento e combina poco in palleggio. Isolamento prolungato per ampie fasi della gara.

Brugman 5,5 - Qualche movimento ben eseguito: in almeno un paio di circostanze si libera bene per il tiro, calciando però alto. Prova a mettere ordine a metà campo, ma i suoi buoni propositi vengono premiati solo sporadicamente.

Machin 6 - Tra i più intraprendenti prima dell'intervallo. È tra i pochi ad impegnare Brignoli con un radente che fa seguito ad uno scambio rapido con Mancuso. Fallisce un filtrante per Antonucci dopo un bell'assolo centrale.

Marras 5 - Lui e Antonucci faticano a legare in un primo tempo arrancante. Prova a scuotersi dopo l'intervallo, ma l'unico squillo è un taglio centrale cui fa seguito un destro che si perde alto. Lascia il posto a Del Sole. (Dal 65' Del Sole 5,5 - Pillon lo getta nella mischia confidando nella verve esibita contro il Lecce, ma il suo ingresso non cambia l'inerzia della gara).

Mancuso 5 - Il supporto dei compagni è scarno, ma lui si dimostra poco lucido quando avrebbe l'occasione di graffiare. Non aggancia sul tocco morbido di Machin, che l'aveva di fatto presentato al cospetto di Brignoli.

Antonucci 5 - Finisce sovente ingabbiato sull'esterno, chiuso dalle efficaci coperture corali della linea rosanero. Avverte un fastidio e lascia il campo poco prima dell'ora di gioco: lo rileva Monachello. (Dal 59' Monachello 5,5 - Combina poco dopo l'ingresso).