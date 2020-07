Le pagelle del Pescara - Galano sigla un gol d'autore, Maniero si sbatte. In difficoltà Balzano

vedi letture

Risultato finale: Pescara-Perugia 2-2

Fiorillo 6,5 - Non viene chiamato in causa tante volte ma è decisivo su un compagno, Crecco rischia l'autorete e lui con un intervento di pure istinto riesce a mandare la sfera sul palo.

Zappa 6 - Gioca diversi metri più indietro rispetto al solito, parte da terzino destro e non soffre le scorribande di Di Chiara. Prova ad accompagnare l'azione offensiva in qualche occasione.

Bettella 5,5 - Non benissimo oggi il centrale biancazzurro, bene per quasi tutto il primo tempo poi comincia a soffrire i numerosi traversoni che cominciano a piovere dalle corsie esterne.

Drudi 6 - Stesso discorso fatto per il compagno di reparto, in più l'ex Cittadella riesce a svettare su Melchiorri. Qualche buona chiusura e prova a rendersi pericoloso anche sui piazzati.

Balzano 5,5 - Non va oltre la sufficienza per un motivo, ottimo in fase di spinta con l'assist pennellato per il colpo di testa da parte di Maniero. Soffre tremendamente in fase difensiva le discese di Mazzocchi. (Dal 83' Del Grosso sv).

Busellato 6,5 - Solito apporto di sacrificio e corsa in mezzo al campo, corre e rincorre gli avversari conquistando palloni importanti. Elemento imprescindibile per il Pescara.

Palmiero 5,5 - Non scendeva in campo da marzo, accusa un pò la ruggine del lungo periodo di inattività. Inizia bene facendo viaggiare velocemente la sfera, qualche errore di impostazione dalla seconda metà del primo tempo e perde lucidità. (Dal 58' Crecco 5,5 - Rischia di rendere da incubo il suo ingresso in campo, soltanto il palo e Fiorillo lo salvano dall'autorete).

Memushaj 6 - Mezzo voto in meno per quel tentativo di pallonetto che per poco non va a segno ma poteva chiudere la sfida, per il resto dialoga bene con Galano. Serviva maggiore freddezza. (Dal 83' Bruno sv).

Galano 7 - Torna al gol, e che gol. L'ex Foggia è il primo grande protagonista di questa sfida. Dopo dodici minuti si inventa un mancino da urlo che si insacca all'incrocio, quasi tutti i pericoli partono dalle sue parti.

Maniero 6,5 - Si sbatte su tutto il fronte d'attacco, ingaggia un grandissimo duello con un gigante come Rajkovic. Dà tutto tanto da uscire con i crampi e di testa segna il secondo gol consecutivo all'Adriatico. (Dal 64' Borrelli 6 - Sottil gli chiede di tenere alta la squadra, poco servito in area di rigore).

Pucciarelli 6 - Nei primi quaranta minuti ottimi del Pescara prova ad entrare anche lui nell'elenco dei marcatori, Vicario gli nega la gioia del gol. Il primo ad essere poi sacrificato da Sottil. (Dal 59' Bocic 5,5 - Non un grande ingresso in campo, si vede pochissimo).