Le pagelle del Pescara - Maniero, combatte e segna. Memushaj ad intermittenza

Risultato finale: Pescara-Empoli 1-1

Fiorillo 6 - Subito viene chiamato in causa da un tiro cross di Balkovec, non subisce praticamente nulla nel primo tempo ma è davvero imparabile la conclusione a giro di Ciciretti.

Balzano 6 - L'asse di destra funziona bene per il Pescara, dialoga bene con Zappa e quando ha discreto spazio prova anche ad affondare. Riesce, nel secondo tempo, a limitare Balkovec.

Drudi 6,5 - Al fianco di Scognamiglio non lascia spazi agli avanti dell'Empoli, serra le fila e si fa notare per qualche intervento risolutivo. Pericoloso anche in zona offensiva.

Scognamiglio 6 - Prova sufficiente per il centrale del Pescara, l'Empoli non riesce mai a colpire per vie centrali e per il centrale di casa il compito è più semplice del previsto.

Crecco 5,5 - Poteva fare qualcosa di meglio, un terzino di spinta ma spinge veramente poco. Discretamente contro Bajrami, più in difficoltà invece dopo l'ingresso in campo di Ciciretti.

Zappa 6,5 - Uno dei migliori della formazione di casa, sulla destra trova spazio per affondare e viene spesso cercato dai compagni. Tanta corsa e diversi traversoni interessanti spediti al centro dell'area di rigore. (Dal 72' Pucciarelli 6 - Ingresso positivo il suo, qualche sgroppata interessante per mettere in difficoltà la difesa dell'Empoli).

Kastanos 5 - Palmiero in panchina e Legrottaglie schiera l'ex Juventus, non una grande prestazione per lui. Prova qualche verticalizzazione per i compagni ma non basta per guadagnarsi la sufficienza. (Dal 72' Clemenza 6 - Prova a lasciare il segno ed impegna Brignoli dalla distanza).

Busellato 6 - Quando c'è da battagliare in mezzo al campo non si tira indietro, l'ex Cittadella apporta una buona pressione e conquista diversi palloni in maniera efficace. (Dal 90' Melegoni sv).

Memushaj 5,5 - Parte largo sulla corsia mancina per poi accentrarsi, non trova grande spazio per rendersi pericoloso. Ci prova una volta con il destro ma è una telefonata per Brignoli.

Galano 6 - Si muove abbastanza bene alle spalle di Maniero, viene cercato spesso dai compagni in attesa di un'invenzione. Si crea due buone occasioni ma non riesce a battere Brignoli.

Maniero 7 - Nonostante qualche errore nella prima frazione di gioco, si sbatte come pochi all'interno dell'area di rigore dell'Empoli. Si guadagna e realizza il penalty della parità. (Dal 86' Bojinov sv).