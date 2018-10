Le pagelle del Pescara - Scatenato Machin, momento d'oro per Mancuso

Risultato finale: Pescara-Benevento 2-1

Fiorillo 6 - Il Benevento tira pochissimo in porta, si fa trovare preparato sul colpo di testa di Coda. Prova ad arrivarci sulla punizione di Viola quasi imprendibile, prova comunque positiva.

Balzano 6,5 - Prestazione efficace ed efficiente del terzino del Pescara, mura Improta senza lasciargli spazio sulla corsia e quando ha l'opportunità non si tira indietro spingendosi in sovrapposizione.

Gravillon 6,5 - Dopo pochi minuti rimane a terra dolorante, si riprende e sbaglia pochissimo. Partita di sostanza del centrale di Pillon che lavora bene specie in anticipo sugli avanti del Benevento.

Campagnaro 6 - Mezzo voto in meno per aver commesso il fallo che aveva regalato la parità al Benevento, per il resto svolge il compito abbastanza bene marcando da vicino Asencio con costrutto.

Del Grosso 6 - Non spinge mai lungo la corsia mancina, rimane in zona difensiva marcando da vicino Ricci. Concede pochissimo spazio all'attaccante dei sanniti e si prende anche il cartellino giallo.

Memushaj 6,5 - In costante crescita con il passare dei minuti, gioca a testa alta ed è il primo a contrastare i portatori di palla del Benevento. Con il suo destro da corner offre l'assist vincente per il colpo di testa di Mancuso nel primo tempo.

Brugman 6 - Non solo qualità ma anche quantità per il capitano del Pescara. Il metronomo degli abruzzesi si fa apprezzare in fase di costruzione della manovra senza disdegnare il lavoro di copertura. Si divora la rete che poteva chiudere anticipatamente la sfida a porta vuota.

Machin 7,5 - Ci mette la firma in una partita a dir poco perfetta, domina in lungo ed in largo in mezzo al campo. Una prestazione da numero dieci, tecnica e potenza fisica non indifferente. Gli avversari sono spesso costretti a commettere fallo sull'ex Roma.

Marras 7 - Trova terreno fertile lungo la corsia destra per i suoi strappi, Di Chiara non lo prende mai. Nel primo tempo con uno spettacolare colpo di tacco colpisce il palo, poi in avvio di ripresa fornisce l'assist per la rete di Machin. (Dal 82' Kanoutè sv).

Monachello 6,5 - Esce tra gli applausi dell'Adriatico l'attaccante ex Ascoli, non mette la sua firma nel tabellino della sfida ma si fa apprezzare per sacrificio e abnegazione. Fa spesso a sportellate con Volta. (Dal 73' Perrotta 6 - Rimpolpa il reparto arretrato nei minuti finali senza sbagliare nulla).

Mancuso 7 - Momento d'oro per l'ex attaccante della Sambenedettese, al primo tiro in porta firma la sua quinta rete in campionato. Crea diversi grattacapi a Maggio, serve un pallone d'oro poi sprecato da Brugman nel finale. (Dal 90' Cocco sv).