Le pagelle del Pisa - Gori decisivo, Siega poco in mostra

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Gori 6.5 - Prova molto positiva per l'estremo difensore nerazzurro, più volte chiamato in causa dagli avversari e decisivo, in particolare, su Mazzotta a 10' dalla fine. Avrebbe potuto fare di meglio in occasione della rete di Golemic, anche se probabilmente ha subito una "carica" non vista dal direttore di gara.

Aya 5.5 - Il centrale del Pisa non si mette particolarmente in evidenza nel pomeriggio dell'Arena Garibaldi. Nel finale di gara, è tra i più nervosi: viene ammonito, poi rischia anche qualcosa in più.

De Vitis 6 - Ottima scelta di tempo sul gol del vantaggio: molto bravo, in particolare, ad avere la meglio su una vera e propria "torre" come Simy. Nel finale abbandona a causa dei crampi. (Dal 66' Ingrosso 5.5 - Si rivede il classe '89, assente da quasi un mese. Poco brillante, come normale che sia dopo uno stop)

Benedetti 5.5 - Costretto agli straordinari, vista la giornata di grazia per diversi giocatori del Crotone. Corre per 90', finisce il match coi crampi: avrebbe potuto fare qualcosa di più dal punto di vista offensivo.

Belli 5.5 - L'ex terzino della Virtus Entella si rende protagonista di una prova opaca, nettamente sopravanzato da Pinato.

Verna 6.5 - Grande sacrificio da parte sua, con un gol sfiorato sul finire della prima frazione. Sempre sul pezzo, attento e preparato ad ogni evenienza.

Gucher 5.5 - Accusa qualche difficoltà di troppo nel contenere Barberis e Crociata. Si divora, poi, un gol già fatto al 64' su cross di Masucci.

Siega 5 - Poco servito dai compagni di squadra, non fa nulla per procurarsi palloni giocabili. Schiacciato da Benali.

Pinato 6.5 - Il classe '95, al Pisa in prestito dal Sassuolo, si rivela uomo-assist per il gol di De Vitis e, dopo pochissimi istanti, salva la squadra dal tentativo di Simy, col pallone che secondo l'arbitro non ha varcato la linea di porta. In luce soprattutto nel primo tempo. (Dal 57' Birindelli 5.5 - Non lascia il segno)

Marconi 6.5 - Lotta su ogni pallone, dimostrando una preparazione fisica ed atletica veramente impressionante. Non riesce a trovare la via del gol più per meriti della retroguardia avversaria che per demeriti propri.

Masucci 6 - Si vede negare un gol da Cordaz al 19'. Spazia dall'attacco alla difesa, senza mostrare alcuna lacuna. Importanti, in particolare, diversi cross operati dal 26 nerazzurro. (Dal 76' Fabbro 5.5 - Protagonista di un contropiede con Marconi, bloccato da uno strepitoso Benali)