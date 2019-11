Le pagelle del Pordenone - Burrai spadroneggia, Strizzolo generoso

Risultato finale: Pordenone-Trapani 2-1.

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Di Gregorio 6,5 - Il Trapani ci prova soprattutto con tiri dalla distanza che non impensieriscono il portiere neroverde, fino alla conclusione di Del Prete che lo costringe alla parata in tuffo. Sempre vigile.

Semenzato 6 - La fascia destra è più prudente rispetto a quella sinistra, e lascia a Gavazzi il compito di andare in profondità.

Vogliacco 6 - Chiusure attente sulle iniziative del Trapani, anche se si prende qualche rischio contrastando Pettinari in piena area a metà ripresa. L'arbitro lascia correre.

Camporese 7 - Ottima l'elevazione per il gol che apre le marcature, continua a sfruttare le sue doti aeree per controllare le palle alte in difesa.

De Agostini 6,5 - Sempre costante nel suo moto sulla corsia mancina, innesca spesso azioni interessanti che vengono ben sfruttate dai compagni in attacco.

Misuraca 6 - Attento nelle coperture, fa diga a centrocampo impedendo al Trapani di affondare per vie centrali.

Burrai 7 - Piede educato al servizio dei colpitori di testa: Tesser ha sicuramente intuito le potenzialità di tale combinazione, da sfruttare su ogni palla inattiva. E così è: la rete al 7' di Camporese mette in discesa la gara del Pordenone, che trova poi il raddoppio grazie al rigore ottimamente calciato dallo stesso Burrai.

Gavazzi 6 - Agisce come jolly di centrocampo, all'occorrenza sulla trequarti, mentre oggi come mezz'ala. Gioca tanti palloni e non disdegna qualche intervento difensivo per non concedere spazio al Trapani. Duttile. Dal 36' s.t.: Stefani n.g. - Entra nel finale per dare maggiore copertura e mantenere il risultato.

Ciurria 6,5 - Avrebbe bisogno di maggiore precisione nelle conclusioni, per meglio sfruttare la sua verve offensiva che gli permette di svariare molto e farsi trovare sempre dai compagni.

Strizzolo 6,5 - Gioca una partita molto intelligente, dialogando continuamente con i compagni. Sfiora il gol due volte, ma prima il palo e poi Carnesecchi gli negano la gioia di aggiungersi ai marcatori di giornata.

Candellone 6 - Fa molto movimento, ma rispetto ai compagni del reparto offensivo è l'elemento che crea meno pericoli. Dall'11' s.t.: Pasa 5,5 - Entra per ravvivare la manovra del Pordenone e offrire nuove soluzioni offensive. Commette però l'errore difensivo su Colpani che vale il rigore con cui il Trapani rischia di riaprire la gara.