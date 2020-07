Le pagelle del Trapani - Il sigillo di Pagliarulo per sbloccarla, Dalmonte e Coulibaly per chiuderla

Trapani - Benevento 2-0

36' Pagliarulo; 73' Coulibaly

Carnesecchi 6 - Primo tempo di lusso, nel quale non deve neanche sporcarsi mai i guantoni. Ripresa leggermente più movimentata, dove rischia anche un pasticcio, venendo però salvato dal suo palo.

Scognamillo 6,5 - Ringhia con piglio da guerriero sul giovanissimo Di Serio, mandandolo realmente in difficoltà appena subito dopo ogni primo controllo. Bella prova al rientro, è sempre sul pezzo.

Pagliarulo 7 - Il capitano mette un sigillo pesante a referto, visto il gol che sblocca la partita. Anche lui, come Luperini, si era scontrato con la traversa, ma è stato lucido nel tap-in. Ottimo anche dietro.

Buongiorno 6 - Qualche difficoltà in più dalla sua parte, visto che Kragl è uno dei clienti più scomodi dell'intera Serie B. Lui però è attento, e gli lascia spazio vivibile solo nella seconda parte.

Kupisz 6,5 - Fondamentale in entrambe le fasi nel gioco di Castori: si fa fatica a contare tutte le volte in cui ripiega, ma anche le occasioni in cui era presente per fare da appoggio ai suoi compagni. Prezioso motore.

Luperini 6 - Poteva essere lui ad aprire i conti della partita, ma il suo colpo di testa si infrange in pieno sulla traversa. Da lì arriverà comunque il gol di Pagliarulo, può consolarsi così. Per il resto, è lotta.

Odjer 6,5 - Prestazione di alto livello del compatto mediano dei siciliani, che è elemento indispensabile soprattutto in fase di non possesso. Incredibile come riesca a rimanere nel vivo del gioco anche se il Trapani tiene davvero pochissimo il pallone.

Scaglia 6,5 - Primo ammonito del match, il suo piede mancino è un pericolo concreto su ogni piazzato. La stanchezza si fa sentire presto, ma finché è rimasto in campo ha contribito. Eccome.

(dal 60' Coulibaly 7 - Testa alta, lunghe falcate e voglia di lasciare un segno ben tangibile. Come quello che arriva dal suo piattone destro, per il 2-0 finale).

Grillo 6 - Lì a sinistra spinge solo quando è necessario, rimanendo spesso e volentieri più bloccato ad aiutare i difensori, visto che i sanniti da quella parte hanno una catena pericolosa. Diligente, nel complesso.

Pettinari 6 - Leggermente più avulso dalla manovra dei suoi rispetto al compagno, ha però dei colpi di genio che rimangono nella mente. Manda spesso al tiro i compagni, il suo unico tentativo è una volée bella ma larga.

(dall'80' Evacuo s.v.)

Piszczek 6 - A volte caotico, ci mette comunque tanto impegno e buona volontà, provando a sfruttare la sua stazza per aiutare i compagni con sponde di vario tipo. Esce presto, anche un po' contrariato.

(dal 60' Dalmonte 6,5 - Chiara la volontà di Castori di sfruttare i suoi strappi nella mezz'ora finale. Fa ammonire Hetemaj, prima di servire l'assist per il 2-0 di Coulibaly: quello che voleva il mister).