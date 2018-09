Le pagelle del Venezia - Bene Di Mariano, da rivedere la difesa

Risultato finale: Lecce-Venezia 2-1.

Lezzerini 5.5 - Non ha molto lavoro da compiere nel primo tempo, sicuramente nel secondo è più impegnato. Forse poteva fare qualcosa di più sul primo gol del Lecce.

Andelkovic 5.5 - Gioca bene durante tutta la sfida, ma compie un errore imperdonabile sul lancio di Tabanelli, lasciando troppo spazio a Palombi.

Domizzi 6 - Riesce a gestire ogni pallone, soprattutto quelli alti. L'esperienza c'è, si vede durante tutti i 90'.

Modolo 5.5 - Un paio di sbavature decisive. In chiusura non è puntuale come al solito, quando si riempie l'area va in difficoltà.

Bruscagin 6 - Uno dei migliori, sfiora anche il gol. Nel primo tempo è più presente, nella ripresa si abbassa troppo.

Bentivoglio 5.5 - Soffre troppo, soprattutto nella ripresa. Quando il Lecce alza la linea lui arretra troppo.

Suciu 5.5 - Qualche errore di troppo, soprattutto nella prima parte di gara. Non trova mai le giuste misure in mezzo al campo. (Dal 74' Segre 6 - Recupera diversi palloni, quando può si porta in avanti).

Falzerano 6 - Uno dei più propositivi, si muove molto bene tra le linee. E quando si inserisce fa sempre male.

Garofalo 6 - Spinge durante tutto il match e sulla sua corsia c'è Lepore. Nonostante il punteggio finale, gioca una buonissima gara.

Di Mariano 7 - Gran bel gol, da attaccante vero. Sbaglia nel finale, quando pensa più a protestare che a giocare. (Dall' 87' Citro s.v.).

Geijo 6 - Fino alla sua uscita gioca una buonissima partita. Ma quel gol sbagliato da due passi avrebbe potuto cambiare totalmente il match. (Dal 69' Vrioni 5.5 - Non riesce a trovare le giuste misure, si vede poco).