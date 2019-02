Le pagelle del Venezia - Ci prova Lombardi, Bocalon mai pericoloso

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Vicario 6 - Qualche incertezza, ma anche risposte da ottimo portiere.

Mazan 5.5 - Inizio di sostanza, poi cede nella seconda parte di gara.

Modolo 6 - Tiene a bada l'attacco del Livorno, ma nel finale deve soccombere.

Domizzi 6 - Rimane in campo fino a quando un problema muscolare non lo mette k.o. ( Dal 70' Fornasier 6 - In campo nel finale rovente).

Bruscagin 5.5 - Non sempre ha la giusta scelta di tempo nei contrasti. Meglio nella prima parte che nella seconda.

Segre 5.5 - Tante ombre e poche luci nella sua gara. In difficoltà nella ripresa. ( Dal 60' Zampano 6 - La musica non cambia.)

Bentivoglio 5.5 - Tende a nascondersi, ma sprazzi di buon gioco nel primo tempo. Cede alla distanza.

Suciu 5.5 - Primo tempo senza infamia e senza lode. Anche nella ripresa poco da segnalare.

Lombardi 6 - Sfiora il gol, ci prova fino a quando è in campo, ma non basta. ( Dal 75' Pinato s.v. - )

Bocalon 5 - Tanto lavoro di sponda, ma zero palloni giocabili per concludere a rete.

Di Mariano 5.5 - Molto fumo e poco arrosto. L'impegno c'è, ma non riesce mai a rendersi pericoloso.