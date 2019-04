Le pagelle del Venezia - Domizzi a segno, Lombardi nervoso

Risultato finale: Venezia-Crotone 1-4

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Vicario 5.5 - Non può nulla sulle reti avversarie, anche lui travolto dall'onda pitagorica.

Coppolaro 6 - Qualche rischio di troppo, ma alla fine ne esce dignitosamente. Si propone anche in avanti.

Modolo 5.5 - In difficoltà se preso in velocità, fatica in particolare nella ripresa.

Domizzi 6 - Primo tempo con grande furore agonistico: contrasti vinti, rigore procurato e realizzato. In difficoltà, come tutta la squadra, nella ripresa.

Zampano 5 - Potrebbe essere più pungente in attacco, ma Molina lo tiene bloccato. In difficoltà nella seconda parte di gara.

Segre 5 - Non sempre riesce ad essere incisivo in fase offensiva. Da rivedere nei momenti chiave della gara. (dal 67' St. Clair 5.5 - Non punge in fase offensiva. Un tiro e poco più.)

Schiavone 5.5 - Attento in marcatura, fa quel che può nella prima parte di gara. Poco preciso, però, nel rilancio dell'azione.

Pinato 5.5 - Detta i tempi dell'azione e appena può aiuta in fase di non possesso. Con risultati alterni, soprattutto nel primo tempo. (dal 53' Besea 5 - Grave ingenuità in occasione del gol di Benali)

Lombardi 5 - L'impegno c'è, l'incisività, invece, un po' meno. Si fa apprezzare, però, per alcune giocate. Si innervosisce nella ripresa e si fa espellere in modo ingenuo.

Bocalon 5.5 - I cross che gli arrivano sono pochi, pericoloso nel primo tempo, meno incisivo nella ripresa.

Rossi 5 - Fumoso per gran parte della gara, non lascia il segno. (dal 57' Vrioni 5.5 - Sempre il solito spartito, ma non è colpa sua. Il Venezia frana nella ripresa.)