Le pagelle del Venezia - Lezzerini salva il risultato. Capello alza la cresta

Risultato finale: Frosinone-Venezia 1-1

Lezzerini 7 - Salva il Venezia con un paio di parate nel finale decisive. Se la squadra della laguna non capitola a Frosinone è soprattutto merito suo, che sul gol di Capuano invece non può nulla.

Fiordaliso 6 - Tanti calci e molti falli subiti. La partita del terzino del Venezia vive soprattutto di scontri fisici.

Modolo 5,5 - Un'ora di partita più che sufficiente per il centrale difensivo. Ma nel finale le maglie della difesa si allargano e il Frosinone entra in area con troppa facilità.

Cremonesi 6 - Avrebbe segnato nel primo tempo non fosse stato per un fallo di confusione fischiato dall'arbitro prima del suo colpo di testa. Per il resto non copre benissimo nel finale ma gioca una partita tosta.

Felicioli 6 - Buona prova del terzino del Venezia, che soprattutto nel primo tempo ara la fascia con continuità. Nella prova maschia dei suoi è uno dei protagonisti. (dall'81' Ceccaroni s.v.)

Maleh 6 - Il centrocampista nordafricano corre e fa i falli giusti per fermare le sortite offensive degli avversari. Peccato per un tiro strozzato che nel secondo tempo gli avrebbe potuto regalare la gioia del gol (dal 66' Lollo 5,5 - Entra per dare ordine al centrocampo del Venezia ma si rende protagonista solo di un calcione rifilato a Ciano).

Fiordilino 6,5 - Tra i migliori dei suoi per presenza e corsa. Se il Venezia rischiava di fare il colpo a Frosinone era anche grazie alla sua prestazione.

Zuculini 6 - L'ex Hellas Verona svaria tra centrocampo e fascia destra offrendo un paio di cross che una vena realizzativa maggiore delle punte avrebbero potuto portare più risultati.

Capello 6,5 - Il suo era uno dei ruoli più delicati, dal momento che il trequartista doveva sostituire lo squalificato Aramu. E Capello ha risposto alzando la cresta e segnando un gol fondamentale.

Bocalon 5,5 - Fa a sportellate ma difficilmente trova la via dell'area avversaria.

Montalto 6 - L'attaccante svaria su tutto il fronte d'attacco ma viene poco servito dai compagni e non riesce ad incidere particolarmente sul match. (dal 71' Di Mariano 6 - Entra a 20 minuti dalla fine ed impensierisce quasi subito Bardi con un bel tiro dal limite. Per il resto si rifugia in difesa assieme ai suoi).