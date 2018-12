Le pagelle dell'Ascoli - Ardemagni fa 101, Laverone un motorino

Ascoli-Cittadella 1-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lanni 6 - Non può nulla sul gol di Schenetti. Nella ripresa è bravo a non far fallo su Strizzolo.

Laverone 6,5 - Una spinta costante sulla destra, va sempre in sovrapposizione su Addae. Suo il cross su cui nasce il rigore dell'1-1.

Brosco 6 - Solita buona prestazione senza rischi.

Padella 6,5 -Vince il ballottaggio con Valentini e ripaga la fiducia concessagli da Vivarini. Ferma un paio di ripartenze che sarebbero potute diventare letali per l'Ascoli.

D’Elia 6 - Sempre attento e ben posizionato. Non si fa sorprendere dagli attacchi del Cittadella.

Addae 5,5 - Tanta intensità e corsa, ma poca qualità oggi in mezzo al campo. Da lui si pretende di più (dal 64' Parlati 6 - Si vede poco. Come altri suoi compagni soffre la fisicità degli avversari.)

Troiano 6 - Partita di sostanza lì in mezzo al campo. Molto importante anche sui calci piazzati vista la sua fisicità (dall'89' Casarini s.v.)

Frattesi 6 - Svolge a pieno i compiti di una mezz'ala. Corre, ripiega in fase difensiva e si inserisce senza palla. Pecca di concretezza negli ultimi 20 metri.

Cavion 5,5 - Ha meno palle giocabili del solito, fa qualche errore di troppo.

Beretta 6,5 - Pronti via parte sulla sinistra e sfiora il gol col destro. Al 17' viene trattenuto in area ma l'arbitro non fischia il rigore: situazione che si ripropone uguale al 23', ma stavolta il sig. Ghersini concede il penalty all'Ascoli poi realizzato da Ardemagni. Prestazione generosa (dal 76' Ngombo s.v.)

Ardemagni 7 - Realizza il gol numero 101 su rigore con freddezza e precisione. Corre, lotta e fa salire la squadra. La sua presenza c'è, anche a livello di personalità.