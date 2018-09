Le pagelle dell'Ascoli - Disastro Perucchini, Cavion l'ultimo a mollare

Risultato finale: Perugia-Ascoli 2-0

Perucchini 4,5 - Sfortunato nell'occasione della prima rete di Vido con il pallone che gli carambola sulla schiena, disastroso in avvio di seconda frazione quando rinvia addosso all'attaccante del Perugia che raddoppia chiudendo di fatto la sfida.

Brosco 5,5 - L'uomo della provvidenza contro il Cosenza meno nella sfida del Curi, viene anticipato dopo sei minuti da Vido che firma il vantaggio del Perugia.

Padella 6 - Il capitano prova a guidare la retroguardia degli ospiti, prova anche a rendersi pericoloso in area avversaria ma con poca fortuna.

Quaranta 6 - Paga qualche errore di gioventù il centrale dell'Ascoli ma non demerita, spesso chiamato a mettere una pezza sui traversoni che giungono dalle fasce umbre.

Kupisz 5 - Soffre la marcatura di Falasco e si lancia poco sulla corsia destra, nemmeno in superiorità numerica riesce ad affondare con continuità.

Frattesi 6 - Quando c'è da lottare in mezzo al campo risponde presente, viene sacrificato da Vivarini nel momento di maggior difficoltà dell'Ascoli. (Dal 62' Baldini 5,5 - Il suo ingresso in campo non sorbisce gli effetti desiderati, poco nel cuore della manovra).

Zebli 5,5 - Comincia bene gestendo tanti palloni a testa alta, a volte esagera nel possesso rischiando di perdere la sfera ma cala sensibilmente alla distanza. (Dal 68' Casarini 6,5 - Chiama a raccolta i compagni e porta la croce nel finale, un suo grande destro trova la parata di Gabriel).

Cavion 6,5 - Uno degli ultimi ad alzare bandiera bianca, specie nella prima frazione è l'uomo più pericoloso dei bianconeri. Su calcio di punizione trova però le prodezze di Gabriel.

D'Elia 5,5 - Spinge poco sull'out di competenza e si limita soltanto a compiti di copertura, non una grande partita per l'ex Vicenza e Bari. (Dal 54' Ninkovic 6,5 - Entra bene in partita dando la scossa alla manovra ascolana, sfiora la rete personale con un grande destro dalla distanza).

Ardemagni 5 - Tocca pochissimi palloni in area di rigore avversaria e non calcia mai verso la porta di Gabriel, partita da dimenticare per l'attaccante dell'Ascoli.

Beretta 5,5 - Rispetto al compagno di reparto si sbatte di più tra le maglie della difesa del Perugia, anche lui comunque poco efficace in fase offensiva.