Le pagelle dell'Ascoli - Disastro Perucchini, Ninkovic l'unico a provarci

Risultato finale: Palermo-Ascoli 3-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Perucchini 4 - Richiamato alle armi dopo l'infortunio di Lanni, questa sconfitta pesa come un macigno sulle spalle dell'ex Lecce. Rivede i fantasmi della sfida contro il Perugia, ha del clamoroso il suo errore che regala il vantaggio al Palermo. Non esente da colpe sul gol di Chochev.

Laverone 5,5 - Per buona parte della sfida spinge lungo la corsia destra, ci prova anche con il destro nella prima frazione senza troppa fortuna. Sul finire del primo tempo si divora però un ottimo contropiede. (Dal 78' Kupisz sv).

Brosco 5,5 - Ha un cliente difficile a cui tenere a bada come Stefano Moreo, scherma l'attaccante del Palermo con qualche difficoltà. Prova anche a gettarsi in area di rigore avversaria sui calci piazzati. Nel finale perde Szyminski in occasione della rete del tris rosanero.

Valentini 6 - Buona prestazione per il centrale argentino, forma una buona coppia con Brosco e ci mette spesso una pezza dalle falle che nascono dalle corsie esterne. Prova più che sufficiente.

D'Elia 5 - Quasi tutti i pericoli per la retroguardia bianconera nascono dalla sua fascia, ha più di qualche problema nel contenere Trajkovski. Vicinissimo alla frittata sul finire del primo tempo quando perde un pallone sanguinoso all'interno della propria area di rigore. (Dal 65' Addae 5 - Non un grande impatto con la sfida, si prende un giallo subito e cicca un pallone prezioso in area di rigore).

Frattesi 5,5 - Ha l'occasione per lasciare la sua firma nella sfida del Barbera, non riesce a siglare la rete personale quasi a porta sguarnita. Si accende ad intermittenza, ci si poteva aspettare qualcosa in più.

Troiano 6 - Ha un gran lavoro da svolgere questa sera, sempre chiamato a contrastare i trequartisti di casa. Ci riesce con sufficienza, quando c'è da lottare non si tira mai indietro.

Cavion 6,5 - Uno dei calciatori più preziosi di questo Ascoli, sempre sul pezzo e con tanta benzina in corpo. Nella ripresa prova un tiro a sorpresa che però si infrange sulla traversa della porta di Brignoli.

Ninkovic 6,5 - Il faro del gioco dell'Ascoli, quando si accende i bianconeri mettono in difficoltà la difesa del Palermo. Prima del raddoppio di Chochev, sfiora la rete con un grande calcio di punizione.

Beretta 5 - Isolato al centro dell'attacco dei bianconeri, mancano i rifornimenti per colpire e vede pochissimi palloni giocabili. Nessuno gli crea i presupposti per rendersi pericoloso.

Rosseti 5 - Un colpo di tacco insidioso nel primo tempo e nulla più, non riesce a creare problemi alla retroguardia dei rosanero che lo contiene facilmente. Non una prestazione indimenticabile la sua. (Dal 77' Ngombo sv).