Le pagelle dell'Ascoli - Ganz spreca, ma ci prova. Troiano poco reattivo

Risultato finale: Ascoli-Cremonese 0-0

Perucchini 6 - Rete inviolata che fa sorridere e inietta autostima. Pochi affanni oggi: si distende e neutralizza un mancino piazzato di Castrovilli, l'uscita alta sul lob di Boultam la giocata più complicata della sua gara.

Laverone 5,5 - S'avventura quando può in avanti, non è però glaciale nei suoi spioventi. Accorto in contenimento, rischia poco e si muove bene in linea con i compagni di ventura.

Brosco 6,5 - Guida per ampi tratti la linea e garantisce solidità al reparto. Commette un solo errore (la sportellata illecita su Strefezza) che gli costa l'ammonizione. Bene sulle palle alte e senso della posizione ok: s'intende a dovere con Padella.

Padella 6 - Mai realmente sotto pressione: la potenza di fuoco del reparto offensivo grigiorosso non è travolgente, lui ha il merito d'insinuarsi alla perfezione negli ingranaggi della gara, riducendo al minimo le imprecisioni. Buon lavoro su Paulinho.

D'Elia 5,5 - Offre alcuni spunti interessanti in proiezione offensiva, che fanno da contraltare alle indecisioni in copertura sul dirimpettaio Castrovilli. Si ricompone e trova maggiore solidità dopo l'intervallo, fino a quando è costretto al forfait per un problema fisico. (Dal 72' Kupisz 6 - Pochi spunti, ma non fa danni).

Frattesi 5 - Prova insistentemente a scrollarsi di dosso lo status di comparsa in questa gara: propositivo, ma sostanzialmente inefficace. Paga anche lui gli impegni ravvicinati di questa settimana: alza bandiera bianca per un lieve fastidio muscolare. (Dal 78' Addae s.v.).

Troiano 5 - Da regista basso palesa una reattività troppo compassata. Perde lucidità nei duelli individuali, specie quando gli avversari diretti si esaltano nello stretto. Rimedia un cartellino giallo una manciata di secondi dopo l'ora di gioco.

Cavion 5,5 - La sanzione per il fallo su Paulinho lo condiziona in alcune circostanze. Non perde la tramontana e resta in partita fino al triplice fischio, anche se in incursione combina poco. Scodella in area l'ultimo pallone della gara, messo fuori dalla retroguardia lombarda.

Ninkovic 5,5 - Sorprende la sua vivacità in avvio: raccordo efficace che lega i reparti e rende più fluida la costruzione dei piceni. Involuzione progressiva che lo allontana dai riflettori, a partire dalla seconda metà di gara.

Ganz 6 - Spreca due cartucce nella prima metà: si presenta con una gran volée che si smorza a lato di un soffio, calcia colpevolmente addosso a Radunovic qualche minuto più tardi. Sprecone, ma è l'unico a provarci.

Rosseti 5 - Pomeriggio terribilmente complicato. È ingabbiato dai due centrali grigiorossi, s'adopera come può e prova a mettere la garra laddove non arriva la velenosità offensiva. Duetta poco con Ganz e viene richiamato alla base in avvio di ripresa. (Dal 56' Baldini 5,5 - Ingresso che non sposta gli equilibri).