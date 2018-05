Le pagelle dell'Ascoli - Kanoute superiore, Monachello poco efficace

Risultato finale Virtus Entella-Ascoli Picchio 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Agazzi 6.5 - Icardi lo impegna a sorpresa nella ripresa, l'esperto portiere non si fa trovare impreparato e blinda la porta. Reattivo sul palo di Aliji, sempre attento, il clean sheet vale tanto.

Padella 6 - Ha un bel Gatto da pelare, l'esterno avversario è in serata e il centrale lo soffre. Con il passare dei minuti riesce a prendergli le misure e arginarlo il possibile.

Mengoni 6 - Marca stretto La Mantia, consentendo poca libertà di movimento all'attaccante. Non si distrae dai propri compiti difensivi e si sgancia solo negli ultimi minuti per farsi vedere su un calcio piazzato.

Gigliotti 6 - Al centrale tocca fare buona guardia sugli inserimenti pericolosi di Aramu, che in un paio di occasioni lo beffa. Contiene meglio le offensive sulla sinistra di Eramo.

Mogos 6 - Fronteggia Aliji e si contende con il terzino la fascia destra. Finisce pari e patta, aiutato dal fisico riesce diverse volte ad avere la meglio.

Bianchi 6 - Ci mette grinta e sostanza, offrendo una prestazione di quantità a centrocampo. Morde le caviglie agli avversari per spegnere sul nascere le eventuali ripartenze. (Dal 90' Baldini s.v.).

Kanoute 6.5 - Ha solo 21 anni e ha una capacità di lettura incredibile. Sale in cattedra, blocca le linee di passaggio agli avversari, mantiene la squadra compatta. Fa la differenza in mezzo al campo.

D’Urso 6 - Buon dinamismo per tutta la gara, cerca lo spazio e l'inserimento, svaria sul fronte offensivo ma dà anche una mano alla mediana in fase di contenimento.

Pinto 6 - Meglio nel primo tempo, quando offre un paio di iniziative interessanti e cross in mezzo per i compagni. Cala di rendimento alla distanza pur non demeritando mai.

Clemenza 6 - Ha l'occasione più importante dell'Ascoli nella ripresa, per poco non centra il vantaggio. Ci aveva provato anche nella prima frazione. Dà tanto fastidio ai difensori avversari. (Dal 75' Varela s.v.).

Monachello 5.5 - Non è ispirato e davvero poco efficace in area avversaria. Non colleziona neppure un'occasione da gol, un po' perché non gli arrivano i palloni giusti e un po' perché neanche li inventa. (Dall'81' Rosseti s.v.).