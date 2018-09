Le pagelle dell'Ascoli - Ninkovic, che perla. Beretta annullato

© foto di Federico Gaetano

Perucchini 6 - Salva i suoi con un paio di interventi. Si comporta bene sui palloni insidiosi che arrivano dalle due fasce. Chiamato a sostituire Lanni, non fa sentire l'assenza del primo portiere.

Laverone 5,5 - E' la spinta il suo forte, eppure stasera lo si vede davvero poco sul fondo. Il suo piede è meno caldo del solito.

Brosco 6 - Esce bene in chiusura, fa bene i movimenti, la diagonale la dirige praticamente lui. Buona prestazione.

Valentini 6 - Stesso discorso fatto per il collega di reparto. Buono anche il suo apporto nel gioco aereo nella propria area di rigore.

D'Elia 6,5 - Sempre attento e concentrato. Resta più incollato alla linea di difesa e mette una pezza specie sui cambi gioco della Salernitana.

Casarini 5,5 - Troppo confusionario. Recupera qualche pallone, ma il disimpegno non è mai ineccepibile. Da uno come lui ci si aspetta sicuramente di più. Dal 67' Addae 5 - Non riesce ad incidere. Entra in un momento in cui gli altri sono stanchi, potrebbe sfruttare la sua velocità ma non lo fa.

Troiano 5 - Si nasconde dietro le maglie granata e questo, per un vertice basso di centrocampo, è inaccettabile. Non trova le misure stasera, una partita storta. Dall'81' Baldini s.v.

Cavion 5,5 - Un primo tempo ampiamente insufficiente, bilanciato poi da una ripresa di tutto rispetto in cui recupera diversi palloni e riesce pure a disimpegnarsi bene.

Ninkovic 7 - La sua punizione, che ammutolisce tutto l'Arechi, è una vera e propria perla. Simile a quella di Isco contro il Real Madrid, quasi perfetta di fatto: angolata, potente al punto giusto, imprendibile per Micai. La classe a questo ragazzo non manca.

Beretta 5 - Il duello con Schiavi è tutto a favore del capitano granata. Combatte, ma viene quasi annullato dall'avversario. Un paio di combinazione con Ardemagni e poco altro.

Ardemagni 6 - Un lavoro importante per la squadra, spalle alla porta, pronto a far salire la squadra. Quasi mai pericoloso stasera, e questo per un attaccante sicuramente pesa. Alla fine esce per infortunio. Dall'86' Rosseti s.v.