Le pagelle dell'Ascoli - Non basta Ninkovic, Addae lotta. Spreca Beretta

Risultato finale: Ascoli-Foggia 2-2

Milinkovic-Savic 5,5 - Il mancino di Kragl è una perla ma non sembra esente da colpe, fa correre i brividi ad inizio gara sul tentativo di Mazzeo. Per il resto viene poco impegnato dagli avanti del Foggia.

Laverone 6 - Soffre abbastanza poco lungo la sua fascia di competenza, contro Cicerelli ha pochi problemi nel contenerlo. Si fa notare per qualche scorribanda sulla corsia destra in sovrapposizione.

Brosco 5,5 - Discreta la sua prestazione contro un attaccante esperto come Mazzeo, l'unica pecca nel primo tempo quando non riesce a pulire la propria area di rigore nell'occasione della rete di Francesco Deli.

Valentini sv - Fin troppo sfortunato il centrale dell'Ascoli, subisce un duro colpo dopo uno scontro con Matarese e la sua partita dura soltanto cinque minuti. (Dal 7' Quaranta 6 - Entra praticamente a freddo dopo l'infortunio di Valentini, non demerita e serra le fila nel finale e il Foggia trova il pari soltanto con una grande botta dalla distanza).

Rubin 5,5 - Il Foggia attacca maggiormente lungo la sua corsia di competenza, accusa qualche difficoltà nella marcatura su Matarese. Gli ospiti hanno più facilità a sfondare dal suo versante e si vede poco in proiezione offensiva.

Addae 6,5 - Il guerriero del centrocampo dell'Ascoli, svolge il lavoro sporco per la formazione bianconero. Prezioso il suo apporto, si dimostra anche abbastanza dinamico in occasione di qualche contropiede.

Casarini 5,5 - Si posizione da regista, prova a murare Deli in più di un'occasione. Meno appariscente di Troiano ma utile alla causa, prova quasi sufficiente svolgendo il compitino per tutto il corso della sfida.

Frattesi 6 - Subito ammonito per una simulazione dubbia nel cuore dell'area di rigore, sfiora anche la rete personale con un colpo di testa su una pennellata di Ninkovic. Sempre pericolosi i suoi inserimenti alle spalle dei difensori del Foggia.

Ninkovic 6,5 - Proprio nel finale di primo tempo pesca il jolly che stava per regalare la vittoria all'Ascoli, un fattore per la formazione di Vivarini che può contare sul suo grande destro specie sui piazzati.

Beretta 6 - Abbastanza ispirato per tutto il corso della sfida giocando contro la sua ex squadra, nel primo tempo timbra l'assist per Rosseti ma si divora una rete che poteva cambiare il corso della sfida. (Dal 82' Cavion sv).

Rosseti 6,5 - Seconda rete consecutiva per il dieci dell'Ascoli, si ripete dopo la partita di Cremona. Al primo vero pallone giocato spedisce alle spalle di Leali su assist di Beretta con il quale forma una coppia affiatata e sempre pericolosa. (Dal 56' Ciciretti 6 - Entra e prova a dare quel brio all'attacco dell'Ascoli, sempre temibile).