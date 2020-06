Le pagelle dell'Empoli - Ciciretti ci prova, centrocampo tra luci e ombre

Risultato finale: Empoli-Spezia 1-0

Brignoli 6 - Risponde presente alla sollecitazioni avversarie, buona prova tra i pali. Nulla da fare sul gol.

Fiamozzi 6 - Tiene botta agli avversari, qualche scricchiolo, ma prova dignitosa, senza sussulti.

Sierralta 5.5 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, ma alla fine si fa sorprendere sull'inserimento di Ragusa macchiando la sua prova.

Maietta 5.5 - Anche lui macchia la sua prova con la disattenzione sul gol avversario. Esce stanco. (dall'80' Romagnoli 6 - Vicino al gol di testa, ma Scuffet è attento.)

Balkovec 5.5 - Da rivedere in difesa, spinge appena può in attacco.

Frattesi 6 - Prova volenterosa in mezzo al campo, cuce il gioco e recupera palloni. Cala alla distanza. (dall'80' Tutino s.v. - )

Ricci 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, ma si vede che è ancora a mezzo servizio.

Henderson 5.5 - Prova a dare dinamismo in mezzo al campo, ma non sempre ci riesce. Esce dopo un'ora di gara. (dal 67' Zurkowski 5.5 - Un lampo, poi non lascia il segno.)

Bajrami 5.5 - L'inizio fa presagire altro, poi va a sprazzi, ben marcato da Vignali.

Mancuso 5 - Prova a sgomitare, ma non trova molti varchi. Ancora in ritardo di condizione. Migliorerà, ma l'Empoli ha bisogno dei suoi gol. (dal 67' Moreo 5.5 - Non riesce ad incidere.)

Ciciretti 6 - Ci prova, va al tiro, ma non riesce a lasciare un segno sul match. (dall'86' Bandinelli s.v. - )