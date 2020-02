vedi letture

Le pagelle dell'Empoli - I protagonisti sono Frattesi e Tutino

Risultato finale: Empoli-Pisa 2-1

Brignoli 5,5 - Incolpevole sul gol di Masucci, sbaglia un po' troppo in impostazione con i piedi. Il Pisa non lo impegna particolarmente.

Fiammozzi 5,5 - Un errore nel finale poteva costare parecchio non fosse stato per un grande recupero di Romagnoli. Dà un troppo poco in fase offensiva per la sufficienza, anche se per il resto sbaglia poco in copertura.

Maietta 6 - Il capitano azzurro torna al centro della difesa e anche se Marconi e Masucci si muovono molto, lui appare sempre sicuro negli interventi.

Romagnoli 6 - Nell'occasione del gol di Masucci è ingenuo a farsi saltare con un sombrero, ma nel secondo tempo si riprende con un paio di interventi fondamentali, in particolare gli ultimi due nel finale su Fabbro.

Balkovec 6 - Appoggia molto la manovra offensiva della squadra di Marino. In difesa è attento.

Frattesi 6,5 - Se l'Empoli riesce a rimettere sui binari giusti la partita è soprattutto grazie a lui, che si inventa un gran gol con il mancino. Solita corsa e quantità a centrocampo (dall'85' Bandinelli - s.v.)

Ricci 6 - il giovane centrocampista dà le giuste geometrie alla squadra e guadagna qualche fallo prezioso.

Henderson 6,5 - Nel giro di 5 minuti nel finale regala due cioccolatini a Bandinelli e Tutino. Il primo viene sprecato, il secondo regala all'attaccante azzurro la possibilità di segnare il gol decisivo.

Bajrami 6 - Spina nel fianco costante per la difesa del Pisa, viene comunque coperto sempre bene grazie a continui raddoppi (dal 74' Ciciretti 6 - Dà la giusta spinta alla squadra nel momento decisivo del match. Suo il tiro-cross da cui poi nasce l'assist di Henderson per Tutino).

Tutino 7 - Una partita a due facce dell'attaccante azzurro, protagonista indiscusso nel match. Pronti-via regala un assist a Frattesi che il centrocampista non sfrutta. Poi rischia l'eurogol in rovesciata ma si scontra spesso con la difesa avversaria. Ma nel finale la sua perla regala 3 punti fondamentali all'Empoli.

Mancuso 5,5 - Si vede poco soprattutto per merito della difesa del Pisa, impeccabile su di lui. Unico squillo ad inizio partita, con un tiro di punta ben parato da Gori (dal 57' La Mantia 5,5 - Un impatto non decisivo per l'ex Lecce, che colpisce una traversa dopo aver commesso un fallo e fa poco altro).