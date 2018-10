Le pagelle dell'Hellas - Henderson illumina, Silvestri versione Superman

Risultato finale: Hellas Verona-Perugia 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Silvestri 7,5 - Dopo un primo tempo senza grossi rischi, nella ripresa si traveste da Superman. Ipnotizza dal dischetto Vido, poi compie due parate prodigiose su Dragomir. Questa importante vittoria porta indelebilmente la sua firma.

Crescenzi 6 - Dal punto di vista della spinta non fa mai mancare il suo apporto, ottima la sua intesa con Ragusa sulla destra ingaggiando anche un buon duello con Felicioli. Poteva forse fare qualcosa in più nell'azione che ha portato alla rete Melchiorri che gli passa davanti indisturbato.

Caracciolo 5,5 - Non è impeccabile nel pomeriggio del Bentegodi, si perde Melchiorri nell'azione della rete del Perugia. Traballa nelle poche occasioni in cui si fa sotto la squadra di Alessandro Nesta.

Marrone 6 - Il regista arretrato della squadra di Grosso, fa partire l'azione della retrovie con buon costrutto. Prova a limitare Vido che spesso è costretto ad allargarsi per creare pericoli.

Balkovec 5 - Si rende pericoloso con un buon calcio di punizione, nella ripresa commette un fallo evitabilissimo regalando il penalty al Perugia poi sbagliato da Vido. Un'ingenuità che poteva costare caro alla formazione di Grosso.

Zaccagni 6,5 - L'uomo di corsa del centrocampo dell'Hellas, uno degli insostituibili di Grosso. Ringhia anche sulle caviglie degli avversari, ricoperto di applausi al momento della sua sostituzione. (Dal 55' Dawidowicz 5,5 - Entra per rimpolpare il centrocampo ma non ha un grande impatto con la sfida, sbaglia qualcosa nel momento di maggior pressione del Perugia).

Colombatto 6 - Non è la sua miglior partita sicuramente, spesso si stacca per superare l'uomo prendendosi qualche punizione. Meno incisivo ma comunque prova positiva per il mediano argentino di Fabio Grosso.

Henderson 7,5 - Il grande protagonista della partita. Comincia con il freno a mano tirato e pian piano si prende la scena, si incarica della battuta di una punizione e ristabilisce la parità con il destro all'incrocio. Non si fa mancare nulla e serve l'assist perfetto per la testa di Di Carmine. Esce tra gli applausi scroscianti del pubblico sugli spalti. (Dal 75' Gustafson sv).

Ragusa 6 - Comincia con il motore al massimo, spinge come un forsennato per una buona metà del primo tempo. Abbassa i giri nella ripresa, si sposta anche sul versante opposto ma è utile alla manovra della squadra di Grosso.

Di Carmine 7 - Già dal primo minuto sente la partita più degli altri, sbraccia con i difensori del Perugia e si prende la punizione che porta al gol Henderson. Sul pallone dello stesso scozzese poi si mette in proprio e firma la prima rete in gialloblu proprio contro la sua ex squadra.

Laribi 5,5 - Il meno in palla del reparto avanzato, l'ex Cesena non trova quasi mai lo spunto per spaccare la partita. Si sposta anche sulla corsia destra e nel primo tempo ignora Di Carmine tutto solo in area di rigore. (Dal 70' Tupta 6 - Si vede pochissimo, dopo il suo ingresso in campo l'Hellas pensa più a difendere il risultato).