Le pagelle dell'Hellas Verona - Henderson assente, Pazzini non basta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Silvestri 5 - Sbaglia la lettura in occasione del gol di Tonali, si fa beffare dalla traiettoria. Prende il pallone dal sacco quattro volte, non una giornata indimenticabile.

Crescenzi 5 - Si solito è quello che spinge di più, stavolta non riesce mai a correre e sbaglia tanti palloni. Impreciso. Dall'83' Zaccagni s.v.

Caracciolo 5,5 - Si toglie lo sfizio di segnare il gol dell'ex, ma in fase difensiva lascia a desiderare, andando spesso con poca determinazione sul pallone.

Marrone 5 - Sbaglia un paio di chiusure, ha colpe su uno dei quattro gol. A volte troppo macchinoso negli interventi.

Empereur 6 - Quello che più lotta. Ingaggia un duello con Torregrossa, non ne esce vincitore, ma si batte con caparbietà. Sufficiente la sua prova.

Henderson 5 - Fa fatica a toccare palloni, è completamente fuori dal contesto, tanto che Grosso decide di toglierlo dalla mischia già all'intervallo. Dal 46' Dawidowicz 5,5 - Buon impatto, poi anche lui peggiora col passare dei minuti.

Colombatto 6 - A volte pecca d'eccesso di sicurezza e sbaglia perché attorno a lui spesso c'è una gabbia. Bravo in fase di contenimento, fa filtro in mezzo al campo.

Laribi 5 - Stesso discorso dell'altra mezzala, ma è un po' più propositivo. Corre tanto, ma di concreto a casa porta a casa poco. Dal 60' Matos 5,5 - Entra per dare nuova verve all'attacco, regala un paio di giocate in velocità, ma non basta.

Ragusa 5,5 - Il migliore dell'Hellas nella prima parte di gara, punta l'uomo e prova a saltarlo. A tratti scompare però nella ripresa.

Pazzini 6 - Ha qualcosa in più rispetto ai compagni e ovviamente è il più pericoloso. Sfiora il gol con una grandissima giocata da fuori area. Poi lo trova sfruttando le sue doti in area di rigore.

Di Carmine 5 - Un lampo ad inizio ripresa e poco altro. Per il resto del match è impalpabile.