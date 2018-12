Le pagelle della Cremonese - Arini il migliore dei suoi, in ombra Paulinho

Risultato finale: Cremonese-Cittadella 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ravaglia 6 - Quando chiamato in causa risponde presente, si sporca i guanti soltanto nell'occasione del mancino di Branca. Per il resto ordinaria amministrazione della propria area di rigore.

Mogos 5,5 - Non ha vita facile lungo la corsia destra, sul suo versante imperversa un attivo Benedetti. Spinge meno rispetto al solito, non riesce a concretizzare un grande contropiede per l'appoggio sbagliato di Emmers.

Claiton 6,5 - Semaforo rosso per gli attaccanti del Cittadella, nel gioco aereo diventa praticamente insopportabile. Scherma abbastanza bene Strizzolo, sempre preciso nell'intervento in copertura.

Terranova 6 - Forma una coppia affiatata con Claiton, prende le misure agli avanti ospiti e fatica abbastanza poco. Qualche screzio con Settembrini, mantiene la calma e serra le fila.

Migliore 6 - Quando spinge diventa sempre temibile, il terzino della Cremonese non fa mancare il suo solito apporto in sovrapposizione. Pennella un traversone per il colpo di testa di Castrovilli vicino al gol.

Emmers 5 - Stecca la partita, il gioiello di Rastelli non riesce ad illuminarsi. Ha tra i piedi l'occasione per sbloccare il punteggio nel primo tempo ma sbaglia clamorosamente la misura del passaggio per Mogos tutto solo davanti a Paleari. (Dal 90 Boultam sv).

Greco 5,5 - Il mediano della Cremonese si crea subito un'occasione in avvio, le tante battaglie dure in mezzo al campo poi limitano la sua prestazione. Finisce nelle mire dei centrocampisti del Cittadella. (Dal 53' Croce 6 - Rimpolpa il reparto mediano, non si tira indietro nella battaglia in mezzo al campo).

Arini 7 - Quando il gioco si fa duro, l'ex Avellino non si tira indietro. Duello senza esclusione di colpi con Settembrini, sempre presente a rammendare gli errori dei compagni. Un suo salvataggio su Schenetti vale praticamente un punto.

Piccolo 5 - Parte bene come tutta la Cremonese, qualche giocata degna di nota. Nella ripresa sbaglia una serie di palloni abbastanza semplici facendo infuriare Rastelli che decide di sostituirlo. (Dal 77' Carretta sv).

Paulinho 5 -Riesce a calciare verso la porta di Paleari soltanto in avvio di gara, scompare con il passare dei minuti. Sempre schermato bene da Camigliano, nel secondo tempo non è pervenuto.

Castrovilli 6 - La migliore occasione da rete della partita porta ovviamente dalla sua firma, si mette in mostra con un ottimo colpo di testa. Galleggia bene lungo la corsia mancina, bello il duello con Cancellotti.