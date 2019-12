Le pagelle della Cremonese - bene Ceravolo, Mogos perde la testa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Agazzi 6,5 - Se il passivo non è più pesante, il merito è soprattutto suo. Nulla può sull'eurogol di Di Noia.

Caracciolo 5,5 - Esce nel secondo tempo dopo aver rimediato anche una ammonizione. Non la sua miglior gara.

Dal 65' Piccolo 6 - Pericoloso soprattutto sui piazzati, il suo sinistro è sempre velenosissimo.



Claiton 6 - Gara da veterano, si disimpegna bene e copre come può anche sul rapidissimo Ceter.

Ravanelli 6 - Stesso discorso valido per Claiton: non demerita, per niente.

Mogos 4,5 - L'espulsione, un po' ingenua per un difensore della sua esperienza, macchia una prestazione che sarebbe stata vicino alla sufficienza.

Arini 5,5 - Non eccezionale oggi, benino in interdizione ma non aiuta molto sul giropalla.

Castagnetti 6 - Regista vero, è lui a tenere il pallino del gioco grigiorosso. Buona gara, la sua.

Dall'82' Gustafson sv -

Migliore 6 - Esperienza al servizio della squadra, gioca praticamente ovunque.

Soddimo 6,5 - Davvero pericoloso, gioca ovunque e crea le migliori occasioni dei suoi.

Dal 64' Ceravolo 6,5 - Solo Cotali gli nega il gol con un gran salvataggio sulla linea. Oggi torna ai suoi livelli.

Palombi 6 - Abile a giocare dietro a Ciofani, si scambia spesso posizione col centravanti facendosi vedere.

Ciofani 5,5 - Solita gara di sacrificio, ma oggi offre un contributo inferiore alle aspettative.