Le pagelle della Cremonese - Del Fabro si riscatta, delude Montalto

Risultato finale: Venezia-Cremonese 1-1

© foto di Federico Gaetano

Agazzi 6 - Viene chiamato in causa soltanto in avvio di partita, si fa trovare presente sul tentativo dal limite di Vrioni. Per il resto non ha responsabilità sul calcio di rigore, intuisce ma non riesce a neutralizzare il tiro di Citro.

Del Fabro 7 - Un'annata fin qui abbastanza difficile, tanta panchina e quella del Penzo è la sua seconda presenza. Un gol che sa di riscatto per l'ex Novara, colpo di testa imperioso sul traversone di Piccolo.

Claiton 5,5 - Soprattutto nella prima frazione traballa pericolosamente, da un suo rimpallo nasce la grande azione divorata da Vrioni dopo il vantaggio di Del Fabro. Poteva sicuramente fare meglio.

Terranova 5,5 - Fortunato quando stacca di testa nella propria area di rigore anticipando Citro ma colpisce la traversa, rischia l'autorete e ha tanto da fare nel contenere l'ex attaccante del Frosinone.

Mogos 6 - Come sempre il suo rendimento è accettabile, l'ex Ascoli presidia abbastanza bene la corsia di destra dialogando anche con Antonio Piccolo. Non ha molto da fare in fase difensiva contro Bruscagin.

Arini 6 - Uno di quelli che corre più di tutti in mezzo al campo, l'ex Avellino è sempre sul pezzo. Contrasta i portatori di palla avversari, sbaglia qualcosa quando si coordina alla conclusione.

Castagnetti 5,5 - Ad una marcia ridotta, mancano le sue geometrie nell'economia del gioco della squadra di Rastelli. Nulla da eccepire in fase di non possesso, ci si poteva aspettare qualcosa in più.

Soddimo 6 - Parte sulla linea dei centrocampisti, in fase offensiva si muove a ridosso delle due punte. Quando strappa palla al piede diventa temibile guadagnandosi anche qualche buon calcio di punizione. (Dal 88' Croce sv).

Renzetti 5 - Sicuramente non positiva la prova dell'ex laterale del Cesena, spinge pochissimo lungo la corsia mancina e soffre le sfuriate di Lombardi. Al termine della prima frazione commette il fallo da rigore sullo stesso esterno del Venezia.

Piccolo 6,5 - Entra subito in partita, il più attivo in fase di spinta della Cremonese. Pennella con il mancino l'assist vincente per la rete di Del Fabro che vale il momentaneo vantaggio. Nel secondo tempo spesso

Montalto 5 - Non figurava tra i titolari, schierato dal primo minuto per i problemi fisici accusati da Strizzolo. Non si vede praticamente mai, i palloni toccati sono ancora meno. Prestazione deludente. (Dal 79' Carretta sv).