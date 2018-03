Le pagelle della Cremonese - Piccolo imprendibile, male Garcia Tena

Risultato finale: Brescia-Cremonese 2-1.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ujkani 6.5 - Non può fare nulla sul gol, ma nel finale compie un paio di parate che salvano il risultato.

Cinaglia 6 - Bene in entrambe le fasi, anche se con l'uomo in meno soffre. Quando il pallone arriva dalle sue parti lo allontana senza problemi.

Canini 6.5 - Si inventa un paio di giocate difensive che salvano Ujkani, sui palloni alti non si fa mai sorprendere.

Marconi 6 - Compie qualche sbavatura in più rispetto al compagno di reparto, ma trattiene bene gli attaccanti del Brescia.

Garcia Tena 5 - Nel primo tempo gioca con più sicurezza, nella ripresa sbaglia troppo e lascia molti spazi.

Arini 5.5 - Sbaglia alcune scelte, si divora anche un'ottima occasione in contropiede che avrebbe potuto chiudere la sfida.

Pesce 5.5 - Un'espulsione severa, ma che poteva compromettere un buon primo tempo. Per il resto del match è sempre attento, soprattutto in fase offensiva.

Croce 6 - Buone giocate, come al solito si inserisce senza nessun problema. Spesso però si perde nelle proteste.

Piccolo 7 - Regala spettacolo con giocate di qualità e sbloccando il match con un gran tiro al volo. Esce per via di un infortunio. (Dal 33’ Cavion 6 - Si sacrifica moltissimo, gioca molto per la squadra).

Castrovilli 6 - La qualità non si discute e si inventa anche un grandissimo assist. Peccato per alcune giocate, dove si inventa qualche ricamo di troppo. (Dall’84’ Camara s.v.).

Brighenti 6 - Non ha molte occasioni da gol, ma compie un buon lavoro in attacco. Si sacrifica anche in copertura. (Dal 75’ Scappini 5.5 - Non entra bene in campo, si vede pochissimo).