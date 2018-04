Le pagelle della Cremonese - Piccolo scatenato, Camarà spento

Cremonese 1-1 Salernitana

Antonio Piccolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ujkani 7 - Beffato da Minala che lo punisce da due passi, si riscatta neutralizzando il rigore calciato da Kiyine.

Cinaglia 6 - Viene puntato di rado ma è comunque bravo a non concedere spazi. Dall’81’ Perrulli sv.

Canini 6.5 - Con una girata di testa da attaccante puro trova il gol del pareggio. Peccato per l’ammonizione per proteste.

Marconi 6 - Tiene a bada Bocalon che ad ogni modo non gli causa grandi grattacapi.

Renzetti 6 - Prestazione ordinata del laterale grigio rosso che dialoga bene con Piccolo per avviare l’azione d’attacco.

Cinelli 5.5 - Chiuso dai centrocampisti granata, si fa vedere poco in fase di costruzione. Dal 66’ Macek 6- Un paio di buone incursioni che non bastano però a cambiare l’esito della gara.

Arini 6.5 - Mette in campo fisicità e grinta impedendo agli avversari di partire palla al piede con continuità.

Cavion 6 - Prova generosa del giovane esterno che si inserisce meno del solito in area di rigore.

Piccolo 7 - Dai suoi piedi nascono i principali pericoli per la difesa ospite. Disegna alla perfezione l’assist per Canini. Dall’87’ Scappini sv.

Scamacca 5.5 - Assente ingiustificato per lunghi tratti, per poco non sorprende Radunovic con un violento destro ad inizio ripresa.

Camarà 5 - Spaesato in attacco, commette il fallo su Rosina che porta Balice ad indicare il dischetto. Per sua fortuna Ujkani ipnotizza Kiyine.