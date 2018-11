Le pagelle della Salernitana - Bocalon letale, Vitale soffre

Risultato finale: Salernitana-Spezia 1-0

Micai 6 - Si mette in mostra su Ricci nella ripresa, viene salvato dalla traversa sulla punizione di Galabinov.

Mantovani 7 - Tra i migliori in campo della Salernitana. Una sicurezza in difesa, grazie alla precisione nel suo piede riesce anche ad innescare la manovra offensiva. Mette lo zampino nel gol di Bocalon.

Migliorini 6 - Un Galabinov non nella sua miglior giornata gli facilita il lavoro.

Gigliotti 6 - Costretto più volte agli straordinari su Okereke, che oggi è davvero esuberante.

Casasola 6 - Provvidenziale più volte in chiusura, potrebbe concedersi qualche sgroppata in più.

Mazzarani 6.5 - Sfrutta al meglio la chance concessagli dal mister anche a causa di diverse defezioni. Dall’83’ Anderson A. SV.

Di Tacchio 5.5 - Ci si aspettava una maggiore precisione nella gestione della sfera da parte sua, soprattutto nel secondo tempo.

Castiglia 5.5 - Bene nel primo tempo, soffre inspiegabilmente nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica dello Spezia. Dal 75’ Palumbo SV.

Vitale 5.5 - In palese difficoltà in alcune circostanze sui guizzi di Okereke, prova a far leva sull’esperienza, ma non sempre è sufficiente.

Bocalon 7 - Generosissimo in fase di non possesso, letale in area di rigore. E’ sua la firma sul gol che decide l’incontro.

Jallow 6 - Riesce più volte a scardinare la difesa dello Spezia con la sua velocità, ma gli manca un pizzico di precisione negli ultimi metri. Dal 54’ Djuric 6 - I suoi centimetri tornano utili nel finale alla squadra di Colantuono.