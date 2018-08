Le pagelle della Salernitana - Bocciato il tandem, Akpa Akpro dinamico

Risultato finale: Salernitana-Palermo 0-0

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Micai 6 - Qualche grattacapo nei primi quarantacinque: si oppone con i piedi alla botta ravvicinata di Salvi, benedice qualche minuto più tardi il montante alto, che fa le sue veci sul missile di Trajkovski. Pressoché inoperoso dopo l'intervallo.

Migliorini 6 - Un paio di lievi incertezze che per sua fortuna non hanno conseguenze. Spartisce a dovere gli oneri in rottura con Schiavi e Perticone, e mette la firma con una prova discreta sul clean sheet di questa sera.

Schiavi 6 - Guida la linea a tre con buona personalità e oscura il più delle volte gli squilli dei dirimpettai. Non perde la tramontana e mette alcuni rammendi preziosi nell'economia della gara.

Perticone 6 - In linea con i compagni di reparto, non si scompone e tiene a bada il duo macedone del Palermo e l'innocuo Moreo (nessun affanno anche contro il subentrato Falletti). Sorveglia a dovere le zone di competenza.

Casasola 5,5 - Generosità e corsa, quella che gli chiede Colantuono per tutti i novanta minuti. Sgambate incessanti che inghiottiscono una dose massiccia di energie e lucidità: sempre nel vivo delle trame granata, ma è sovente impreciso.

Akpa Akpro 6,5 - Nel primo tempo mette pepe alla costruzione contratta dei suoi con un paio di vampate. Qualche appoggio sbilenco che non macchia la sua serata: emerge nei momenti di maggiore affanno, garantendo dinamismo e vivacità.

Di Tacchio 6 - Solita prova di sostanza e interdizione. Bada al solo, anche a scapito dell'estetica. Struttura fisica che pregiudica una condizione fisica discreta già a questo punto della stagione, ma sa cavarsela di gran carriera anche nelle circostanze più spigolose. (Dal 79' Di Gennaro s.v.).

Castiglia 5,5 - Alterna disimpegni di ottima fattura a leggerezze evitabili. Preziosa predisposizione al sacrificio in fase di non possesso, apporto che viene meno quando è la Salernitana a palleggiare. Il suo processo d'inserimento non ha ancora raggiunto il suo climax.

Pucino 5 - Una delle note più dolenti di questo esordio: perde il duello individuale con Salvi, che lo fa ammonire dopo appena ventotto minuti, costringendolo ad una prudenza che ne limita le decisioni. Guadagna di rado il fondo.

Djuric 5 - L'esordio in campionato con la Salernitana non è da incorniciare: arranca e stenta a farsi strada tra le maglie opposte. In evidente ritardo di condizione, prova a far valere il ricco bagaglio di esperienza, ma è complessivamente inoffensivo. (Dall'82' Bocalon s.v.).

Vuletich 5 - L'avvio è promettente, quantomeno quando la mette sulla garra: pressing senza sosta che a tratti produce gli effetti desiderati. Non coordina i movimenti con Djuric e alla lunga s'allontana dai riflettori. Lascia il posto a Jallow. (Dal 64' Jallow 6 - Buon impatto, meno in evidenza nel finale).