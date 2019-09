Le pagelle della Salernitana - Djuric decisivo, Lopez sugli scudi

Livorno-Salernitana 2-3

Milan Djuric

Micai 6,5 - Nella ripresa compie due parate salva risultato, prima con i piedi su Marras, poi col guantone nel finale sulla conclusione ravvicinata di Stoian. Sfortunato sul gol di Raicevic, dove non chiude bene lo specchio.



Karo 6,5 - Il cipriota sbroglia alcune situazioni pericolosissime e limita i danni dal suo lato, dove Marsura è scatenato. Nel primo tempo decisivo nella deviazione in extremis su Raicevic che calcia da pochi passi.

Migliorini 7 - Trova il primo gol in cadetteria con uno stacco imperioso che gli dà fiducia dopo un primo tempo non impeccabile. Nella ripresa riprende le redini della difesa con assoluta autorità.

Jaroszynski 6,5 - Ancora una volta preziosissimo il polacco che non si lascia mai saltare. Unica pecca il giallo, dopo un controllo difettoso.

Cicerelli 6 - Va a fiammate, non riuscendo ancora a trovare la giusta continuità in partita. Quando accelera però sa essere devastante e tiene sempre in apprensione Porcino. Mette sulla testa di Migliorini il pallone dell'1-1. Dl 90' Kalombo sv



Maistro 5,5 - Non strafà, svolgendo, complessivamente una gara anonima. Tanto fumo e poca sostanza.

Di Tacchio 6,5 - Frangiflutti imprescindibile per Ventura, il capitano è padrone assoluto della mediana. Solito mastino, pur con qualche errore in impostazione.

Firenze 5,5 - Prova scialba dell'ex Crotone, che alterna buone giocate a dormite colossali. Si trova sempre a rincorrere e fatica a trovare la corretta posizione in campo. Dal 70' Odjer 6 - Mette polmoni e grinta al servizio della squadra.

Lopez 7 - Un motorino infaticabile sulla corsia mancina. Dal suo corner nasce l'autogol di Di Gennaro, mentre nel finale confeziona un cross al bacio per l'incornata vincente di Djuric.

Djuric 6,5 - Trova il primo gol stagionale e regala alla Salernitana una serata al secondo posto. Prova di grande sacrificio, come di consueto, ad inizio ripresa reclama per un possibile rigore.

Giannetti 5 - Ci si aspettava di più dall'ex di turno, che entra poco nel gioco e fatica a trovare la profondità. Propizia, comunque, l'autogol di Di Gennaro con la sua spizzata.