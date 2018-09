Le pagelle della Salernitana - Granata disastrosi, non si salva nessuno

Benevento-Salernitana 4-0

Micai 5.5 – Trafitto per ben quattro volte, anche se è incolpevole sui gol ed evita un passivo peggiore.

Perticone 5 – Va in enorme difficoltà sugli assalti avversari come tutto il reparto. Impreciso anche in disimpegno.

Schiavi 5 – Ringhia sugli avversari ma finisce col naufragare insieme ai compagni di reparto. Guadagna anche un'ammonizione evitabile per proteste.

Gigliotti 5 – Inizia bene, ma alla lunga cede anche lui. Si divide le responsabilità del quarto gol con Casasola.

D.Anderson 4.5 – Prova da dimenticare per l'esterno olandese, non pervenuto in avanti e impreciso nei passaggi. Dal 53' Pucino 5.5 - Entra a freddo e prova a calarsi nel match, ma brancola nel buio.

Akpa Akpro 5 – Prestazione incolore dell'ivoriano, che fa tanta confusione in mezzo al campo rischiando anche il doppio giallo.

Di Tacchio 5.5 – Regge fino a quando può, provando ad arginare gli inserimenti avversari. Impreciso in costruzione.

Castiglia 5 – Un fantasma in mezzo al campo, tocca pochissimi palloni e non propone alcun inserimento. Evanescente. Dal 61' Di Gennaro 5.5 - Ci mette qualità nel finale ma la gara è ormai compromessa. Predica nel deserto.

Casasola 4.5 – Prestazione disastrosa dell'esterno argentino, colpevole sul vantaggio di Maggio e sul quarto gol di Asencio. Sbaglia quasi ogni traversone.

Jallow 5 – Nel primo tempo sbatte a più riprese contro la retroguardia sannita. Nella ripresa prova a rendersi pericoloso, ma è sempre frettoloso. Dal 78' Vuletich s.v.

Djuric 5 – Gara da dimenticare anche per il bosniaco, che perde tutti i contrasti e non riesce nel solito gioco di sponda.