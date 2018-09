Le pagelle della Salernitana - Jallow decisivo, difesa impermeabile

Risultato finale: Salernitana-Padova 3-0.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Micai 6 – Rischia qualcosa nel secondo tempo, ma per il resto del match è praticamente uno spettatore non pagante.

Perticone 6.5 – Personalità e sostanza. Anticipa spesso le giocate dei centrocampisti del Padova, dalle sue parti non si passa mai. (Dal 66' Mantovani 6 - Entra bene in campo, è sempre attento su ogni azione".

Schiavi 6 – Soffre un pochino le giocate e la presenza di Bonazzoli, ma comunque lo contiene come può.

Gigliotti 6.5 – Esperienza, qualità e quantità. Dalle sue parti non passa nessuno, quando può si rende pericoloso anche in fase offensiva.

Casasola 7 - I suoi strappi sono sempre un problema. Nel secondo tempo si inserisce con i tempi giusti e firma il gol che probabilmente chiude il match.

Akpa 6.5 - Al termine del primo tempo si divora una palla gol incredibile. Nel complesso gioca una bellissima prestazione, dalle sue parti non si passa mai.

Di Tacchio 8 - Un gol pazzesco, anche se provato e riprovato in allenamento. Un giocatore così può far solo comodo a Colantuono.(Dall'84' Di Gennaro s.v.).

Castiglia 6 - Si vede poco in mezzo al campo, ma comunque fa girare bene la squadra. Nel primo tempo non è preciso, sbaglia troppo.

Anderson D. 7 - Buone azioni nella prima parte di gara, si muove molto bene sulla corsia esterna. Nel finale impreziosisce la sua prova con un gran bel gol.

Bocalon 6 – Si sacrifica in fase di non possesso, ma in zona gol manca. La sua qualità è comunque fuori discussione. (Dal 62' Jallow 7.5 - Entra in campo e cambia il match. Le sue accelerazioni e i suoi due assist decidono la sfida).

Djuric 6.5 - Gli manca solo il gol, ma gioca una grandissima partita. In fase di non possesso diventa praticamente fondamentale.