Le pagelle della Salernitana - Si salvano in pochi, non basta Jallow

Lamin Jallow

Micai 5 - Nel primo tempo si immola sull'incornata ravvicinata di Gyasi salvando il risultato, ma nella ripresa ha grave responsabilità sul raddoppio spezzino, quando si oppone goffamente alla conclusione non irresistibile dello stesso Gyasi.

Karo 5 - I pericoli maggiori nascono dalle sue parti, dove Mastinu e Ragusa fanno male e non poco. Spesso in ritardo, Gyasi lo manda in confusione totale sul raddoppio.

Billong 5 - Lento, impacciato e distratto. Una prova da dimenticare per l'ex Benevento, che fatica a prendere le contromisure sugli attaccanti spezzini.

Jaroszynski 6 - Il migliore del pacchetto arretrato e l'unico a non mollare mai. Tiene a bada le scorribande di Ricci, crescendo progressivamente col passare dei minuti. Sventa un paio di pericoli leggendo alla grande.

Lombardi 5,5 - Decisamente meno brillante rispetto alle ultime uscite. Le sue proverbiali sgasate non si vedono praticamente mai. Ha il merito comunque di far partire l'azione del gol di Jallow e sfiorare il pareggio nel finale con un diagonale angolato.



Akpa Akpro 5 - Gara incolore dell'ivoriano, costretto sempre ad inseguire i propri dirimpettai e mai veramente nel vivo della manovra. Dal 58' Di Tacchio 6 - Mette centimetri e fisicità nell'ultima mezz'ora, recuperando diversi palloni interessanti.

Dziczek 5 - Sbaglia tutto il possibile, buttando una quantità enorme di palloni. Non riesce mai a salire in cattedra, schermato alla grande da Bartolomei.

Kiyine 5 - A parte qualche bel gesto tecnico episodico regalato alla platea e qualche inserimento il marocchino offre la solita gara inconsistente.

Cicerelli 6 - Per buona parte del match il più pericoloso dei granata. Nel primo tempo sfiora due volte il gol, prima in spaccata, poi con una gran punizione. Il piede è caldo e si vede. Dal 66' Jallow 6 - Trova il sesto centro stagionale alimentando le speranze granata nel finale.

Djuric 5,5 - Solita battaglia in mezzo al campo del bosniaco, che spesso appare abbandonato al suo destino. Utili le sue sponde aeree, come quella che manda in porta Jallow. Tuttavia non riesce mai a rendersi pericoloso.

Gondo 5 - Non pervenuto l'ivoriano, che tocca pochi palloni e non riesce mai ad aprire i giusti spazi con i suoi movimenti. Finisce in debito d'ossigeno. Dal 72' Maistro - sv