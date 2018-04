Le pagelle della Salernitana - Sprocati e Bocalon tornano al gol

Salernitana 4-2 Brescia

Mattia Sprocati

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Radunovic 6 - Da applausi il doppio intervento su Caracciolo ma da rivedere quello sul tiro da fuori di Tonali mentre non poteva nulla sulla conclusione ad incrociare di Okwonkwo.

Casasola 6.5 - Escluso qualche errore in fase d’appoggio, la sua è una prestazione a dir poco perfetta. Bravissimo nello scambio con Rosina che porta al gol di Sprocati.

Schiavi 6.5 - Riprende le chiavi della difesa con la sua solita personalità, elemento necessario per marcare un cliente scomodo come Caracciolo.

Mantovani 6.5 - Torna titolare a quattro mesi di distanza dall’ultima volta riuscendo a muoversi benissimo anche in una difesa a quattro.

Vitale 6 - Bellissimo il tunnel ai danni del mal capitato Coppolaro, gesto che impreziosisce una prestazione sufficiente.

Odjer 6.5 - Qualche errore in fase di impostazione ma anche un paio di inserimenti ben effettuati. Mezzo voto in più per l’assist a Zito

Ricci 5 - Appannato, soprattutto nei primi minuti, sbaglia diversi passaggi regalando palloni su palloni agli ospiti. Saltato con estrema facilità in occasione del gol di Tonali. Dal 76’ Signorelli sv.

Kiyine 6 - Anche se in maniera compassata, riesce quasi sempre ad uscire palla al piede da situazioni difficili facendo guadagnare metri alla Salernitana. Dal 57’ Zito 6.5- Mette in campo tutta la grinta necessaria per raggiungere la vittoria propiziando la rete del 3-1 e realizzando quella del 4-1. Peccato per l’ingenua espulsione rimediata.

Rosina 6.5 - Conferma di essere il più in palla dei suoi, delizioso l’assist per Sprocati dopo lo scambio con Casasola.

Bocalon 6.5 - Primo tempo da dimenticare per l’ex Alessandria che si riscatta con un gol da rapace d’area di rigore.

Sprocati 7 - Festeggia al meglio il venticinquesimo compleanno mettendo a segno il suo decimo gol stagionale. Dal 68’ Popescu 6- Utile a mantenere il vantaggio nel finale.