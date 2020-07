Le pagelle della Salernitana - Straripante Gondo, ingenuo Aya

Micai 6,5 – Serata poco impegnata per il portiere mantovano per gran parte della gara, si mostra attento quando chiamato in causa. Semplicemente miracoloso su Troest allo scadere.

Aya 4,5 – Dopo appena cinque minuti è già sotto la doccia. Un ingenuo fallo da ultimo uomo su Canotto che mette in difficoltà i suoi compagni.

Migliorini 6,5 – Guida con autorità il reparto difensivo concedendo poco agli avversari. Ottima prova. Da un suo lancio millimetrico nasce l’azione del raddoppio.

Jaroszynski 7 – Solita attenzione massima da parte del polacco che dal suo lato tiene bene. Dal 68’ Heurtaux 5 – Sua la responsabilità sul gol di Forte, cui lascia troppa libertà.



Akpa Akpro 7,5 – Sblocca la gara con un grande gol, che dimostrano tutte le sue qualità da categoria superiore. E’ un uomo ovunque e serve a Gondo il pallone del raddoppio.

Dziczek 6 – Il regista polacco si limita principalmente a contenere dopo l’inferiorità numerica, ma è bravo a ripulire diversi palloni sporchi in mezzo al campo.

Di Tacchio 6,5– Solito cuore di capitano, non molla un centimetro in mezzo al campo e recupera un’infinità di palloni.



Curcio 6 – Prova di contenimento anche per l’italo-brasiliano, che nelle sue rare sortite offensive tuttavia non sfigura. Dall’86’ Lopez sv

Kiyine 6 – Pregevole il suo assist per Akpa Akpro in occasione del vantaggio. Tiene bene il campo per un’ora, poi scompare. Spesso comunque si perde in inutili leziosismi. Dal 68’ Maistro 6 – Ingresso tiepido del giovane centrocampista, che però dà energie fresche nel finale.

Gondo 7,5 – Gara eccezionale dell’ivoriano, che lotta su ogni pallone, si sacrifica a tutto campo, guadagna un’infinità di punizioni e suggella la sua prestazione con un gol tanto bello quanto pesante.

Jallow 4 – La sua gara dura appena 12 minuti a causa dell’inferiorità numerica ma dopo il cambio si fa espellere ingenuamente per qualche parola di troppo. Senza attenuanti. Dal 12’ Karo 6,5 – Ottimo ingresso del cipriota, che lascia passare pochissimo e si rivela pericoloso a più riprese in avanti. Si divora tuttavia un gol da due passi centrando la traversa.