Le pagelle della Ternana - Piovaccari ci prova, Sala da dimenticare

Risultato finale: Parma-Ternana 2-0

© foto di Federico Gaetano

Sala 4,5 - Molto male in occasione del gol di Ceravolo, ma in generale la sua gara è costellata di incertezze. Giornata storta per l'estremo difensore rossoverde.

Vitiello 5 - Molto in difficoltà su Di Gaudio nel primo tempo, con il giocatore del Parma che lo brucia nell'occasione del 2-0. Nella ripresa il Parma gioca in maniera più conservativa e lui rischia meno, ma ciò non ne risolleva le quotazioni. Dall'80' Rigione sv.

Signorini 5,5 - Lotta e cerca di metterci una pezza, ma Ceravolo è davvero in giornata di grazia.

Valjent 5,5 - Vince qualche duello difensivo, ma anche lui va spesso e volentieri in difficoltà al cospetto degli attaccanti avversari.

Favalli 5,5 - In fase offensiva si fa vedere, dando anche un apporto discreto alla manovra. Meno bene in fase di contenimento, dove Gazzola e Ciciretti gli creano problemi.

Defendi 6 - Tra i pochi a crederci, a costruire qualcosa di interessante e a non mollare mai. Crea apprensioni dalle parti di Anastasio, ma i suoi compagni non sfruttano i suoi suggerimenti.

Paolucci 5,5 - Qualche squillo interessante, in particolare da fuori area, ma per il resto poco da segnalare. Dal 65' Finotto 5 - Dovrebbe aggiungere pericolosità alla manovra della Ternana, ma non è quello che accade.

Signori 5,5 - In sofferenza quando il Parma riparte, tanto che Di Gaudio lo costringe subito a spendere il fallo tattico. E' un giallo che lo condiziona nel corso del match.

Statella 5,5 - Inizia benino, creando qualche grattacapo alla difesa del Parma. Viene tuttavia sacrificato molto presto da De Canio per cercare di avere maggiore equilibrio in fase offensiva. Dal 32' Piovaccari 6 - Dà maggior peso offensivo e aumenta la pericolosità dei suoi. Segnerebbe anche un gol, ma viene annullato in modo abbastanza misterioso.

Carretta 5,5 - Male da prima punta: meglio in posizione di esterno, dove riesce a creare qualcosa di potenzialmente interessante. Pecca tuttavia di concretezza.

Tremolada 5,5 - Prova a illuminare, ma ci riesce solo a tratti: in una giornata con pochissime luci per la Ternana, anche lui appare piuttosto in ombra.