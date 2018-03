Le pagelle della Ternana - Rigione disastroso, Finotto il migliore

Ascoli-Ternana 2-1

© foto di Federico Gaetano

Sala 5 - Ha convinto De Canio con le ultime prestazioni e anche oggi parte titolare. Ma in questo match non mostra la sicurezza fatta vedere nelle altre partite. Troppo sulla linea di porta in occasione del gol di Padella.

Valjent 6 - Solita gara diligente. Comincia con un po' di sofferenza, poi però prende le misure e cresce col passare del tempo.

Rigione 4,5 - Viene surclassato da Padella in occasione della rete dell'1-0. Viene saltato troppo spetto. E commette il fallo da rigore su Monachello che regala la vittoria all'Ascoli. Disastroso.

Gasparetto 6,5 - Trova la rete del pareggio con un bel colpo di testa. Il migliore del reparto e tra i migliori in campo.

Favalli 6 - E' quasi sempre preciso negli interventi, mette spesso una pezza. Meno incisivo invece in fase offensiva.

Defendi 6 - Sempre l'ultimo ad arrendersi, combatte su ogni pallone e quantomeno mostra una gran voglia. A volte rifinisce bene, come per Montalto nel primo tempo. Sufficiente.

Bordin 5 - Non è mai nel vivo della partita. Poche trame, pochi passaggi. Avulso dalla manovra della Ternana. Dal 46' Piovaccari 5 - Si fa vedere troppo poco oggi, impalpabile per un tempo.

Signori 5,5 - La prestazione, a dire il vero, era molto positiva. Fatta di intraprendenza, inserimenti e rifiniture. Poi però rovina tutto con l'espulsione che lascia in nove la Ternana.

Tremolada 5,5 - Si fa vedere per il suo piede caldo da calcio piazzato. Poi però non incide quanto ci si aspettava.

Finotto 6,5 - E' il migliore della Ternana. Fa tanto movimento, risulta utilissimo per la squadra, facendo tante sponda e da spalla a Montalto. Gli manca il gol, ma ci va vicino. Dal 70' Ferretti s.v.

Montalto 6 - Gioca bene, ma solo per 37 minuti. Poi accade l'incredibile: viene sostituito per un errore di un dirigente nella sostituzione e così la sua gara dura pochissimo. Dal 37' Repossi 5 - Non riesce a sostituire Montalto con la grinta giusta. A parte un po' di pressing, poco di utile.